Роман Иванов: Наши технологии помогают сохранить ваше здоровье

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В последние дни несколько журналистов и предпринимателей обратились в редакцию с просьбой получить от главы УФНС по Волгоградской области Романа Иванова информацию по работе налоговой в период режима повышенной готовности и особых условий борьбы с коронавирусом. Так как информация довольно актуальна, мы встретились с Романом Альбертовичем и получили все разъяснения.

- Роман Альбертович, что для Вашего Управления означает режим повышенной готовности?

- Мы каждый день работаем в режиме повышенной готовности. При этом в налоговых органах уже давно реализована возможность бесконтактного взаимодействия с налогоплательщиками. Наши технологии позволяют налогоплательщикам получить дистанционно весть спектр запрашиваемых услуг без личного визита в налоговый орган. На сайте ФНС www.nalog.ru функционирует более 60 сервисов, самыми востребованными из которых являются Личные кабинеты налогоплательщиков. В нашей области, на сегодняшний день к ним уже подключено более 1,1 миллиона физических лиц, и я надеюсь, что число пользователей станет еще больше и люди научаться контактировать с нами удаленно. Уверяю, все для этого есть и нет необходимости посещать лично операционный зал, через который проходит в день до 700 человек!

- А режим работы операционных залов был изменен?

- Операционные залы инспекций работают в прежнем режиме, за исключением того, что временно приостановлен прием граждан в рабочие субботы. Вместе с тем, в целях профилактики и нераспространения коронавирусной инфекции нами приняты меры предосторожности и защиты здоровья как налогоплательщиков, так и сотрудников инспекций. Одной из эффективных мер является разделение при помощи предварительной записи через сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» потоков граждан, которые все-таки решили обратиться в инспекцию лично.Это дает возможность налогоплательщику оперативно получить услугу в выбранное им время, что позволяет избежать одновременно нахождения большого количества налогоплательщиков в операционном зале. Но тем не менее, если есть возможность избежать любого риска - надо ей пользоваться. И мне кажется, для здоровья семьи можно научиться пользоваться необходимыми вам онлайн-ресурсами.

- Многие люди просто к этому не приучены...

Ответ: Не нужно бояться использовать электронные сервисы. Это очень удобно и требует минимальных затрат времени. Каждый сервис имеет пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться и получить желаемую услугу. Если же у налогоплательщиков останутся какие-либо вопросы, их можно задать по телефону единого федерального контакт-центра 8-800-222-2222, а также телефонам инспекций региона, размещенным на сайте налоговой службы www.nalog.ru В этом случае специалисты обязательно дадут необходимую устную консультацию. На сегодняшний день самой актуальной является услуга по представлению декларации о доходах физических лиц, причем, как для тех, кто обязан подать ее так и для тех, кто вправе получить налоговый вычет. Личный кабинет – это самый быстрый и удобный способ её представления. Не нужно распечатывать заполненную декларацию, затрачивать деньги и время на её отправку. Сервис позволяет не только заполнить налоговую декларацию и отправить её в электронном виде, но и отслеживать сроки и результаты камеральной проверки. Причём подключиться к данному сервису можно не посещая инспекцию, с помощью подтвержденной учётной записи портала Госуслуг.

- Если у предпринимателя и обычного гражданина возникли проблемы выплат в связи с коронавирусом - есть какой-то способ это решить?

- Безусловно! В Управлении создан Региональный ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в экономике области и рассмотрения обращений налогоплательщиков, не имеющих возможности своевременно и в полном объеме оплатить налоговые платежи вследствие снижения деловой и потребительской активности в результате угроз распространения коронавирусной инфекции. Руководителем центра является мой заместитель - Киргизова Наталья Александровна. Все обращения можно направлять на адрес электронной почты: sc.r3400@nalog.ru

- Как будут осуществляться выездные проверки?

- Все 100 процентов выездных проверок были приостановлены до 1 мая. Их было не так много - 26, но тем не менее. Также, введен мораторий на инициирование процедур банкротства по отношению ко всем налогоплательщикам - физическим, юридическим лицам и ИП.

- А планируется ли сокращение сроков обработки электронных обращений налогоплательщиков? Сейчас, например, справка об отсутствии задолженности или сверка с бюджетом получается до 10 дней. При этом без этих документов невозможно участвовать в закупках, конкурсах и других важных для бизнеса мероприятиях.

- Все сроки определены ст. 32 Налогового кодекса и административным регламентом 99н. В настоящее время, справка об исполнении обязанностей по уплате налогов направляется налогоплательщику значительно раньше установленного срока. Вместе с тем, учитывая важность оперативного получения налогоплательщиками документов о состоянии расчётов с бюджетом, сроки их исполнения находятся на постоянном особом контроле.

- Сейчас, после перевода предприятий на удаленку, многих предпринимателей и их сотрудников может не быть на месте. Как, в связи с этим, будут проводиться проверки нахождения юридических лиц по месту регистрации?

- В настоящий момент действует временное ограничение таких мероприятий до особого распоряжения. В то же время, проверки местонахождения могут проходит и удаленно, поэтому предпринимателю важно следить, чтобы у налоговой были его актуальные контактные данные, чтобы инспектор всегда мог связаться и получить необходимую информацию.

- Роман Альбертович, что еще Вы можете пожелать волгоградцам помимо необходимости актуализировать свои личные кабинеты и проверить уведомления в них?

- Здоровья!