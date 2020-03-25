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25 марта 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Лишение свободы за нарушение карантина, фото: соцсети

Эпидемия коронавируса охватила огромное количество стран по всему миру и превратилась в настоящую катастрофу. Количество заболевших по всему миру уже превышает 420 тысяч человек, а количество погибших достигло 18 тысяч. По мнению экспертов, главное оружие в борьбе с распространением эпидемии – карантин и самоизоляция. Чем меньше люди будут контактировать друг с другом, тем меньше вероятность дальнейшего распространения COVID-19.

Однако организовать тотальный карантин весьма непросто, особенно в условиях, когда по сети распространяется огромное количество фейковой информации об эпидемии. Люди порой готовы доверять непроверенным слухам в большей степени, чем официальной статистике и заявлениям настоящих экспертов. Поэтому заставить самоизолироваться общество, часть которого уверена в том, что коронавирус – это выдумка враждебных спецслужб, достаточно сложно. И тем не менее, власти по всему миру стараются вводить жесткие карантинные меры. И для того, чтобы избежать нарушений, им приходится вводить различные санкции. Например, против распространителей фейковой информации или пациентов, сбежавших из карантина. Как именно государства борются с нарушителями в столь трудное время?

В России

Российские власти уже на первых этапах борьбы с эпидемией задумывались о том, как именно бороться с нарушителями карантина и распространителями фейков. Все эти размышления привели к тому, что 25 марта в Государственную Думу был внесён законопроект, который предусматривает ограничение свободы сроком до 7 лет или штраф до 2 миллионов рублей за нарушение карантина. Однако вместе с этим государство рассматривает временную ликвидацию налога на самозанятых и отмену оплаты коммунальных услуг в период эпидемии.

Законопроект об ужесточении статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») предполагает три уровня ответственности. За выход из самоизоляции с последующим заражением других людей – штраф в размере до миллиона людей. Если заражение повлекло смерть человека – 2 миллиона рублей. Если привело к смерти более одного человека – заключение в колонии до семи лет. Распространителям фейков в России тоже придётся тяжело: в Уголовный Кодекс будут внесены поправки, предусматривающие более жесткие наказания за распространение недостоверной информации о COVID-19. На данный момент закон функционирует следующим образом: штраф от 30 до 100 тысяч рублей за распространение ложной информации, 300 тысяч рублей – за повторное нарушение или принесение реального вреда посредством недостоверных сведений, 400 тысяч рублей с возмещением вреда – вред от фейковой информации повлёк за собой смерть человека.

Таким образом, становится очевидно: власти пытаются пресечь на корню массовую панику и дальнейшее ухудшение ситуации с эпидемией в стране. Ведь если люди не бояться болезни, возможно на них повлияет вероятность уголовного наказания.

В Италии

Правительство Италии изначально не стало вводить дополнительные меры по борьбе с нарушителями карантина. До недавнего времени там действовал штраф, предусмотренный итальянским законодательством – 206 евро, то есть, примерно 17 тысяч рублей по нынешнему курсу валют. И это несмотря на то, что Италия – один из главных эпицентров распространения коронавируса. Однако долго так продолжаться не могло: штраф слишком мизерный для того, чтобы действительно защитить население от нарушителей во время эпидемии.

Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил об увеличении штрафов для желающих самовольно покинуть карантин. Решением правительства, размер штрафных санкций увеличивается в несколько раз и будет составлять от 400 до 3000 евро. Эта мера – необходимость, так как по данным силовых структур Италии за время эпидемии режим самоизоляции и карантина был нарушен около 60 тысяч раз. Более того, ограничение свободы тоже предусматривается новыми поправками: в особо опасных ситуациях нарушителей может ждать заключение сроком до 3 месяцев. Но такая мера будет рассматриваться строго в индивидуальном порядке.

В Испании

Испанские власти ввели действительно жесткие ограничения: штраф может быть выписан, например, за то, что человек забыл надеть на лицо маску. Одну женщину оштрафовали за то, что она сидела с дочерью в машине на соседних сиденьях, а делать это в условиях карантина нельзя. Перемещение по городу тоже было строго ограничено – чтобы иметь право выхода на улицу, необходимо иметь справку с места работы. Жители Испании расстроены новыми порядками, им кажется что карантинные меры слишком строгие и несправедливые.

После введения новых законов в стране за восемь дней было вынесено более 100 тысяч предупреждений и более 900 человек были задержаны за отказ выполнять требования правительства о соблюдении режима самоизоляции. Один человек был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения за нарушения новых правил.

В США

В штатах все достаточно просто: за несоблюдение режима самоизоляции и распространение инфекции – штраф 100 тысяч долларов или тюремное заключение сроком на один год. Однако такие меры предусматриваются, если среди заразившихся не было погибших. В том случае, если хотя бы один человек умирает, штраф повышается до 250 тысяч долларов.

При этом помимо общегосударственных мер в США действуют также правила введённые на территории отдельных штатов. Так, например, в Вайоминге, если гражданин предпочитает избегать режим карантина (он при этом может и не быть инфицирован), его тоже могут отправить в тюрьму сроком на один год. Более того, передвижение граждан было в принципе ограничено в пределах штатов: люди не имеют права нарушать границы внутри государства.

В Китае

В КНР в особый пик эпидемии были введены самые жестокие правила. Там человек мог быть приговорён к смертной казни, если он знал о том, что болен, но продолжал посещать общественные места или массовые мероприятия. Список преступлений, связанный с распространением коронавируса в Китае, насчитывал около двадцати позиций. Среди них, например, отказ от лечения, выход на улицу в условиях карантина, повреждение защитных костюмов медицинских работников. Тюремное заключение тоже предусматривалось: в самом худшем случае оно могло стать пожизненным. Помимо этого в стране действует система цифрового «социального рейтинга» гражданина, и любое незначительное правонарушение в условиях карантина несомненно отражается и на этом рейтинге.

Таким образом, уже во многих странах работают достаточно серьезные ограничительные меры, которые сдерживают нарушителей и, тем самым, дальнейшее распространение эпидемии коронавриуса.