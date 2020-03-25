На Кубани акция «Юные герои Великой Победы» перешла в онлайн режим

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснодарском крае продолжается акция партии «Единой России» «Юные герои Великой Победы». В ее рамках школьники края знакомятся с детьми-героями, которые в годы войны наравне со взрослыми сражались за победу над фашизмом. Однако, пока в регионе введены меры предосторожности по недопущению распространения коронавируса, акция проводится в онлайн режиме.

Так, в Новопокровском районе библиотеки и музеи проводят мероприятия посредством сети Интернет и через социальные сети. Организаторы отмечают, что такая форма проведения акции помогает привлечь не только школьников, но и их родителей.

«Сейчас наши ребята активно участвуют в акции. Мы им предложили читать отрывки из книг о подвигах детей-героев Великой Отечественной войны, и они с готовностью откликнулись. Родители им помогают записывать видеоролики на телефоны, камеры, затем это все размещается в соцсетях, где другие участники комментируют отрывки, делятся своими впечатлениями и переживаниями, кто-то из участников выходит в прямой эфир. И ни одно из выступлений не осталось без внимания. Кроме этого, библиотеки размещают информацию о новых книжных поступлениях с рассказами о юных героях, и эту литературу школьники разбирают очень быстро. Мы даже не ожидали, что акция найдет такой сильный отклик», - рассказала заведующая методико-библиографическим отделом МБУК «МЦБ» Новопокровского района Светлана Бычкова.

«За первые месяцы акции в Новопокровском районе был проведен цикл мероприятий, приуроченных ко Дню юного героя, организованы выставки, в библиотеках прошли часы патриотического воспитания. В Новопокровском историко-литературном музее им. А.А. Первенцева была открыта экспозиция «Боевая слава Новопокровского района», посвященная земляку пионеру-герою Ивану Масалыкину. Иван жил в станице Новопокровской в годы оккупации. Ему удавалось уводить из-под носа фашистов оружие – винтовки, патроны, гранаты, мальчик прятал их, а потом раздавал жителям. Его выследили и арестовали. После страшных пыток в сентябре 1943 года Ваня был расстрелян. Пионера посмертно наградили медалью «За оборону Кавказа» за проявленный героизм в годы оккупации станицы Новопокровской. И о таких ребятах, которые сражались за свободу Кубани и страны должны знать современные школьники. Это и есть главная цель акции «Юные герои Великой Победы»», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.