Лучшие активисты-общественники получат награды

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25 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК на сессии утвердили постановление Законодательного собрания «Об итогах конкурса на звание «Лучший орган ТОС за 2019 год».

Проект документа представил председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко. Он отметил, что звания «Лучший орган территориального общественного самоуправления» по итогам 2019 года удостоены 132 органа ТОС из всех муниципальных образований Кубани.

— Общественное самоуправление — уникальный опыт коммуникации населения с властью, который у нас перенимают и другие регионы, — сказал Юрий Бурлачко.

Также депутаты приняли постановление «О награждении Памятным знаком Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении». В этом году награда будет вручаться лучшим активистам впервые. Всего в числе лауреатов более 220 активистов из 27 муниципальных образований края.

Как напомнил руководитель краевого депутатского корпуса, победители получат денежные призы, которые пойдут на решение вопросов местного значения. Тем самым будет внесен вклад в развитие и благоустройство этих территорий.

— Эти награды ТОСовцы получат по праву, ведь сегодняшнее общественное самоуправление – это целая армия неравнодушных людей, в активе которой множество добрых и полезных дел, – подчеркнул в своем комментарии Юрий Бурлачко.