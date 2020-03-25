Утверждены итоги конкурса среди поселений края

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25 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты Законодательного Собрания на сессии приняли постановление «Об итогах смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2019 год».

Информацию по этому вопросу представил вице-губернатор Кубани Сергей Пуликовский. В документе распределены призовые места в восьми группах – поселения от самых малочисленных (до 1,7 тыс. человек) до районных центров.

Так, первое место в категории «Поселение – районный центр» заняло Динское сельское поселение Динского района. Лучшим в группе «Поселение с численностью населения до 1,7 тыс. человек» было признано Западное сельское поселение Ленинградского района.

— Мы все видим, что наш край хорошеет год от года. Ведется благоустройство общественных территорий, появляются новые зоны отдыха. Секрет успеха в том, что это дело давно стало всеобщим. Оно объединило усилия краевой и муниципальной властей, а также самих жителей. Сейчас мы отмечаем самых достойных среди поселений Краснодарского края. Победа в таком конкурсе сама по себе почетна, но она подкрепляется еще и солидной дотацией из краевого бюджета на решение вопросов местного значения. У победителей появляется шанс на эти деньги осуществить дополнительное благоустройство на своей территории. А у остальных будет еще один стимул повышать результативность своей работы, — прокомментировал итоги конкурса Юрий Бурлачко.