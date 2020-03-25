Поселок Сириус приобрел статус муниципального образования

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25 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты кубанского парламента на 35-й очередной сессии рассмотрели проект закона Краснодарского края «О преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи».

Городское Собрание олимпийской столицы выступило с законодательной инициативой, основанной на мнении населения о согласии с планируемыми изменениями.

Руководитель представительного органа курорта Виктор Филонов рассказал, что Сочи будет преобразован путем разделения на два муниципальных образования – городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и городской округ Сириус Краснодарского края. Такое решение было поддержано большинством местных жителей в ходе проведения публичных слушаний.

Как подчеркнул спикер ЗСК, в данном вопросе получила свое продолжение та работа, которая была начата в прошлом году.

— На 27-й октябрьской сессии мы рассмотрели вопрос о создании на территории Адлерского района города Сочи, в Имеретинской низменности, поселка городского типа, которому впоследствии распоряжением Правительства было присвоено наименование «Сириус». Сейчас, в соответствии с нормами российского законодательства, продолжается процесс правового оформления этого вопроса, — уточнил Юрий Бурлачко.

Глава края, обращаясь к депутатам, отметил, что без дальнейшей поддержки территория поселка может потерять потенциал, который был приобретен в период подготовки и проведения Олимпийских игр.

— Принимаемое вами решение даст возможность развиваться данной территории, у которой, я уверен, большое будущее, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Парламентарии также рассмотрели проекты документов, определяющих границы двух муниципальных образований и их административные центры – Сочи и поселок городского типа Сириус соответственно.

— К нам поступили законодательные инициативы наших сочинских коллег, которые проделали большую законотворческую работу и на основании статьи 55 Устава Краснодарского края подготовили проекты краевых законов о наделении поселка Сириус статусом городского округа и об установлении его границ. Они и жители города Сочи справедливо считают, что этот более высокий статус откроет поселку Сириус новые возможности для дальнейшего социально-экономического роста, — резюмировал спикер.

Решение по всем трем вопросам было принято депутатами единогласно.