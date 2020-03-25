Как сработала в 2019 году кубанская полиция

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25 марта 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте прошла очередная 35-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края. Ее провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко. В работе сессии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В повестке дня было более 50 вопросов.

С ежегодным отчетом о деятельности полиции органов внутренних дел Краснодарского края за 2019 год выступил начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ по региону Владимир Андреев.

Как доложил начальник кубанского главка, уровень преступности в прошлом году в регионе был ниже среднероссийского и окружного показателей и составил 1267 преступлений на 100 тысяч населения. Полицейскими были обеспечены общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения более 16 тысяч массовых мероприятий. Общее количество обращений и заявлений от населения превысило полтора миллиона. Только руководством региональной полиции на личных приемах было принято более 2,5 тысяч граждан.

По словам Владимира Андреева, важным инструментом в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан, борьбы с преступностью является профилактика правонарушений. В результате принятых мер сократилось число зарегистрированных убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж из квартир и автомобилей, преступлений на бытовой почве. Также уменьшилось количество преступлений, совершенных против жизни и здоровья. Снизилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось количество уличных преступлений против собственности.

В ходе обсуждения депутаты интересовались различными направлениями деятельности правоохранителей. В частности, был задан вопрос о влиянии мигрантов на уровень преступности в регионе. По информации Владимира Андреева, в прошлом году зарегистрировано 1312 преступлений, связанных с незаконной миграцией, это в два раза больше, чем в 2018 году. Также было зафиксировано 44 тысячи административных нарушений миграционного законодательства.

По итогам рассмотрения отчета депутаты приняли постановление, в котором нашли отражение рекомендации по совершенствованию деятельности органов правопорядка.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятый документ:

— Заслушанный нами доклад показывает, что за прошлый год кубанской полиции удалось добиться положительных показателей по широкому кругу направлений оперативно-служебной деятельности. Большая работа проделана в части противодействия экстремизму и организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, обеспечению экономической безопасности, в области профилактики правонарушений. Мы

все признательны сотрудникам МВД Кубани за то, что они надежно защищают нас от преступных посягательств криминала.