Пожилым москвичам помогут с отоплением дач дровами и углем

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25 марта 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся дачникам. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

«Друзья, с завтрашнего дня 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля. Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Погода обещает быть теплой, но все же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», - написал мэр.

Он отметил, что если есть потребность в топливе, то требуется позвонить по телефону горячей линии 84958704509.

Ранее Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Кроме того, для компенсации дополнительных расходов москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будет выплачено авансом, еще 2 тыс. руб. - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.