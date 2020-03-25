Тотальный карантин против коронавируса может оказаться большой ошибкой

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25 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Израильские ученые считают ошибочной политику всеобщих карантинных мер, которая, по их мнению, базируется на неверной информации. Авторы публикации в издании Ynet предлагают продолжить сбор данных о коронавирусе и выработать реальную стратегию противостояния инфекции.

Эпидемиологи израильского минздрава, опираясь на данные, полученные в Италии и Испании, полагают, что уровень смертности от коронавируса достигает 5-7%. Это значит, что умереть может один из 20 больных. При этом в Германии и Австрии, уровень смертности не превышает 0,3%. При таком уровне смертности не выживут лишь 3 из каждой 1000 заболевших. Общую политику борьбы с коронавирусом при таком огромном разрыве в статистике построить очень сложно. При этом отсутствуют данные о возможных носителях вируса, не прошедших тестирование.

«Пока совершенно очевидно, что избежать нежелательных сценариев можно лишь путем сбора и анализа информации. Это потребует больших экономических и научных ресурсов. Но лучше потратиться на информацию, чем терять деньги, трясясь от страха перед невидимым глазу вирусом», - считают израильские ученые.

По мнению специалистов, информация об истинных масштабах смертности может быть получена довольно быстро. Одним из способов получения таких данных является проведение сравнительного анализа по китайской провинции Хубэй, где вспышка коронавируса уже сошла «на нет» и количество умерших установлено окончательно.

Специалисты делают вывод, что реальный уровень смертности гораздо ниже заявленного, а жесткие карантинные меры требуются лишь для групп особого риска - пожилых граждан, людей с фоновыми заболеваниями. Они отмечают, что точечный карантин позволит медикам сосредоточиться на оказании помощи тем, кто в этом нуждается прежде всего.

В публикации израильских ученых отмечается, что применяемая политика излишних ужесточений приводит лишь к увеличению агрессивности вируса - на фоне психологических расстройств. При таком сценарии совершенно неразумно усугублять ситуацию, загоняя все население в карантин, парализуя глобальную экономику и лишая сотни людей средств к существованию.

Источник: vesty.co.il