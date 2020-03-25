Министр здравоохранения Латвии: Думаю, что ЧС продлится дольше, чем 14 апреля

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25 марта 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр здравоохранения Илзе Винькеле, фото соцсети

В Латвии объявлена ЧС до 14 апреля в связи с коронавирусом. По мнению министра здравоохранения Илзе Винькеле ЧС продлится дольше. Причины, увы, есть.

«Смотрю на календарь на стене и понимаю, что середина марта уже прошла. Сейчас в Латвию возвращаются довольно много репатриантов, а пока все не вернутся, то режим ЧС ослаблять нельзя. В расчете на это смело можно утверждать, что это не может быть 14 апреля. Будет дольше».

Г-жа Винькеле напомнила, что Китаю, у которого гораздо больше денег и мощностей, для преодоления кризиса понадобилось более двух месяцев.

«Едва ли мы обгоним Китай», -отметила Илзе Винькеле.

Решение о продление ЧС будет принято исходя из мнения врачей.

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, Латвия готова к такой ситуации.