Министр здравоохранения Латвии: Думаю, что ЧС продлится дольше, чем 14 апреля

В Латвии объявлена ЧС до 14 апреля в связи с коронавирусом. По мнению министра здравоохранения Илзе Винькеле ЧС продлится дольше. Причины, увы, есть.
«Смотрю на календарь на стене и понимаю, что середина марта уже прошла. Сейчас в Латвию возвращаются довольно много репатриантов, а пока все не вернутся, то режим ЧС ослаблять нельзя. В расчете на это смело можно утверждать, что это не может быть 14 апреля. Будет дольше».
Г-жа Винькеле напомнила, что Китаю, у которого гораздо больше денег и мощностей, для преодоления кризиса понадобилось более двух месяцев.
«Едва ли мы обгоним Китай», -отметила Илзе Винькеле.
Решение о продление ЧС будет принято исходя из мнения врачей.
По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, Латвия готова к такой ситуации.