Нам нужно спасать мир вместе

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Спасем мир вместе, фото: соцсети

В условиях всемирной пандемии COVID-19 и всеобщей мобилизации особо важна взаимопомощь и поддержка. Победить страшную эпидемию 21 века можно лишь сплотившись. Каждый помогает как может.

В России запустили агрегатор волонтерского движения «мы все вместе2020.рф», благодаря которому может осуществляться деятельность отдельных граждан или целых организаций для помощи другим людям во время эпидемии. Проводятся бесплатные юридические консультации, создаются площадки для удаленной работы и дистанционного обучения.

Наши старики находятся в зоне риска, они тяжелее всего переносят коронавирус, поэтому власти призвали пожилых россиян соблюдать режим самоизоляции.

«В наших силах максимально их обезопасить. Мы можем помочь им в покупке продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, для того чтобы они не посещали массовые скопления людей, магазины, транспорт. Решение о самоизоляции — единственно верное в сложившейся ситуации», — рассказал волонтер Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Сервис Добро.mail.ru придумал социальную акцию – они распечатали шаблон плаката с целью помочь своим пожилым соседям необходимыми продуктами и лекарствами. Пост распространили по интернету тысячи людей, уже во многих подъездах висят обращения для пожилых соседей.

Активистка и художница Дарья Серенко в своем подъезде организовала обмен долгоиграющими продуктами: крупы, консервы, печенья и товары первой необходимости.





Волонтерский проект Covidaрность разработал ботов для создания и поиска районных домовых групп, инструкции для волонтеров и актуальную информацию о распространении нового коронавируса.



Руководитель одной строительной компании организовала чат в телеграм-канале, где людям будут помогать в доставке необходимых вещей, продуктов и лекарств.



В России появился единый каталог бесплатных образовательных Интернет-ресурсов. Бесплатный доступ к контенту открыли ведущие ВУЗы мира, где можно послушать лекции на русском и английском, большое количество музеев сделали онлайн-экскурсии по залам, онлайн-школы открыли образовательные курсы. В каталоге можно найти ресурсы на различную тематику: бизнес, культура, история, дизайн, технологии, а также большое количество полезного контента для детей.

Также бесплатный доступ предоставили развлекательные ресурсы: Кинопоиск, IVI, More.tv, онлайн-кинотеатр okko, ЛитРес, Альпина и многие другие. Все для того, чтобы люди не скучали дома и не было соблазна все-таки выбираться в людные места.