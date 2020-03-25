АН предупреждает: телефонные мошенники снова активизировались

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели», Людмила Черткова ]

Телефонная трубка. Фото: Pixabay.com

К нам в редакцию поступает масса звонков от наших читателей: сообщают, что телефонные мошенники вновь активизировались. Рассказываем о новом способе выманить конфиденциальную информацию.

На самом деле схема не нова: где-то когда-то что-то подобное уже было. Но сейчас началась новая волна телефонного мошенничества, и мы считаем своим долгом предупредить наших читателей об этой опасности.

Главная задача телефонных мошенников – любым способом, под любым предлогом выманить у абонента конфиденциальную информацию: например, данные банковских карт. Сейчас, когда большая часть населения не выходит из дома в связи с угрозой распространения коронавируса, злоумышленники часто действуют следующим образом.

Они звонят абоненту, представляются банковскими сотрудниками и приглашают посетить офис банка, чтобы решить какую-либо проблему (например, «у вас заканчивается срок действия договора по вкладу, чтобы продлить, нужна ваша подпись» или любая другая причина). Когда человек отвечает им, что соблюдает карантин, злоумышленники «любезно» соглашаются решить эту проблему без визита в банк, по телефону. И с помощью «технических» вопросов выманивают все нужные им данные жертвы.

Как защититься? Помнить, что никогда никакой банк не станет вам звонить. Если вам звонят якобы из банка – сбросьте вызов и перезвоните в свой банк, сообщите оператору об этом звонке. Никогда, никому, ни в коем случае не сообщать данные своих банковских карт – это конфиденциальная информация, она должна быть только у вас.

Можно бесконечно удивляться фантазии и изобретательности людей, нечистых на руку и не отягощенных совестью и моралью. А можно действовать по принципу «Кто предупрежден – тот вооружен». Второе надежней.