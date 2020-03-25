В Греции штрафуют нарушителей

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25 марта 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]

Полиция в столице Греции Афинах проводит по всей стране системный контроль бесцельных поездок – оштрафованы 766 человек, говорится в сообщении полиции. В Греции с понедельника для предотвращения распространения коронавируса введен запрет на все передвижения граждан за исключением случаев крайней необходимости, он будет действовать до 6 апреля.

Разрешено ездить только на работу, за продуктами, в аптеку и к врачу. Разрешили также выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. Все обязаны иметь при себе заявление о цели выхода из дома. Штраф за бесцельные поездки составит 150 евро. Ранее были закрыты школы, предприятия общественного питания, музеи и театры, парикмахерские. Работают лишь супермаркеты и аптеки.