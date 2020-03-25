В России - эффективное антикризисное управление, которое не работает в спокойное время

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Система государственного управления в России сегодня крайне неэффективна, но в ситуации кризиса, особенно на фоне полной импотенции властей ряда других государств, она срабатывает. У нас в стране антикризисное управление.



Поэтому новому поколению, которому хочется развиваться, жить лучше, часто кажется, что власть неадекватна. А вот в ситуации кризиса, славу богу, можем радоваться, что у нас такая власть, - так считает руководитель исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент Всемирной социологической службы «Гэллап-Интернэшнл» доктор социологических наук Андрей Милёхин.



В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" Милёхин заявил: "В целом всё, что мы наблюдаем сегодня, это какой-то цивилизационный стопор! Только вдумайтесь: мы победили расстояния, мы превратили туризм в «фастфуд», продляем жизнь за 100 лет, расслаиваемся до абсурда – до сих пор часть землян умирает от жажды, а кто-то летает на завтрак в Париж. Начали насчитывать «второй китайский золотой миллиард». Получили, доездились, долетались, дозвездились? И ведь ровно и точечно, по местам концентрации: китайцам, Италии, англосаксам, Парижу, активным горнолыжникам и шоперголикам. И нет теперь стран третьего мира, нет цивилизованного и либерального западного мира. Ровно по эксперименту с крысами в ситуации фрустрации: половина замирает, вторая половина начинает носиться по клетке. По принципу естественного отбора половина выживет. Но, если не срабатывает, – каждый сам за себя и начинать грызть горло ближнему. В это самое время лучше думается о себе, о нас, о Родине. Мы часто сами себе придумываем то великую миссию, то врагов, то начинаем ковырять собственные болячки. Поверьте, я занимаюсь исследованием мирового общественного мнения уже несколько десятилетий и могу сравнивать. Скажу откровенно, если выбирать среднестатистического землянина, то кандидатом номер один будет россиянин. Потому что нас много, мы очень разные, мы – Юг и Север, мы – Азия и Европа. У нас, к сожалению, до сих пор есть люди, которые – постыдно для нашего общества – живут бедно, у нас есть собственные олигархи. Но сегодня приходит абсолютно другое поколение".



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



