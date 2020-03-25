Карен Даллакян выступает за важную поправку в Конституцию

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25 марта 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян

Известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян считает поправку о гуманном обращении с животными одной из самых важных.

Как сообщил основатель челябинского приюта для диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян корреспонденту агентства «Полит74», такая поправка крайне необходима, ведь так часто мы становимся свидетелями жестокого обращения с животными.

«Очень важно, чтобы мы ответственно и бережно относились к животным. С этой поправкой мы сделаем большой шаг вперед в развитии гуманного общества и все страны в целом», - уверен Карен Даллакян.

Отметим, что челябинский зоозащитник сейчас находится в Махачкале. Отсюда он заберет львенка Самбу, пострадавшего от фотоживодеров.