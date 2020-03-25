Аксенов велел министру туризма Крыма не создавать ажиотаж на приезд туристов в Крым в апреле

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25 марта 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Пока ограничительные меры касаются только апреля. Будут ли они распространены на дальнейший туристический сезон, не уточнялось.

На заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции, АКСЕНОВ велел министру туризма не создавать ажиотаж на приезд туристов в Крым в апреле.

«Не надо ориентировать «Все сюда», - сказал АКСЕНОВ. По его мнению, «один заразившийся у них – ставит крест на весь их турсезон».

Также АКСЕНОВ уверен, что полученные в апреле доходы не покроют тех расходов, которые могут возникнуть в случае распространения инфекции.

«Никаких рывков!», - велел глава Крыма, узнав, что турфирмы готовят чартерные рейсы в Крым в апреле.