И вообще денег, и «свободных» все меньше

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В феврале 2020 года объем «свободных денег» в российских семьях сократился на 6% по сравнению с январем и составил 25,5 тысяч рублей – об этом говорят данные, полученные в исследовательском холдинге Ромир на основе методики расчета Индекса свободных денег (ИСД) – показателя, демонстрирующего динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги.

То есть именно такое количество денег «среднестатистическая» семья имеет в своем распоряжении после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и др. И именно эти средства могут быть потрачены на выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения, отдых или отложены в виде сбережений.

За месяц объем «свободных денег» снизился на 6%, а за год – вырос на 5% (см. График 1).Такая динамика индекса идет вразрез с сезонным фактором: как правило, индекс свободных денег в феврале возрастает. Последние несколько лет ИСД уверенно возрастал против прошлого года, опережая динамику общего уровня расходов и динамику инфляции.

График 1. «Свободные деньги» домохозяйств в 2017-2020гг. (Россия, 100 тыс.+). Ежемесячное значение, тыс. руб. *За период январь-февраль 2020 года использованы собственные расчеты Ромир.

Уменьшилось и среднегодовое значение Индекса. Если по итогам прошлого года оно равнялось 27,5 тыс. руб., то сейчас по результатам первых двух месяцев 2020 года среднегодовое значение равняется 26,3 тыс. руб. (см. График 2).

График 2. «Свободные деньги» домохозяйств (Россия, города 100 тыс.+). Среднегодовое значение, тыс. руб. *Значение «свободных денег» за 2020 год рассчитано на основе данных за январь-февраль 2020 года.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.