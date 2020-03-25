Служители выразительности

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25 марта 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

сочетание цветов в интерьере

Как правильно сочетать цвета в интерьере? Не нужно читать статьи о том, что зелёный не сочетается с красным, а синий с желтым. Любой цвет можно сочетать, вы вольны выбрать любую комбинацию. Нужно лишь выбрать только ваши любимые цвета, либо подобрать цвета по их психологическому воздействию на человека.



Углубимся немножко в теорию. Чтобы правильно сочетать любые цвета, необходимо знать всего два понятия. Первое понятие – это светлота. Представьте, что у вас есть две баночки с гуашью: одна красного цвета и вторая - белого. Мы начинаем их смешивать. Красный сначала становится розовым и потом уходит в белизну. Либо другая ситуация: у нас снова две баночки с гуашью, но на этот раз вместо белого цвета – чёрный. Когда мы смешиваем цвета, красный постепенно становится бордовым и потом уходит в черноту. Процесс добавление белого и чёрного цвета называется изменение светлоты.



Второе понятие – это насыщенность цвета. Мы снова берём гуашь и к красной краске добавляем серую, цвет постепенно блекнет и мы получаем в конечном итоге серый оттенок. Так мы снизили насыщенность этого цвета.



Из этого вытекает правило: цвета хорошо сочетаются друг с другом, когда они равнозначны по светлоте, или по насыщенности, или по светлоте и насыщенности. У дизайнеров на этот случай даже есть формулы: светлота = светлоте, насыщенность = насыщенности, светлота + насыщенность = светлоте + насыщенности.



Для того, чтобы это объяснить, потребуются каталог цветов или колористический веер. Его можно приобрести в строительном магазине в разделе с интерьерные красками.



Мы, например, хотим сочетать нежный персиковый оттенок вместе с каким-нибудь лавандовым. Оба этих цвета находятся на самом верхнем ряду своих семейств. Значит они будут равнозначны по светлоте и по насыщенности, и поэтому вместе будут смотреться шикарно.

Но есть вы хотите двигаться по этим рядам вниз или вверх, то чем больше у вас разрыв между цветами, тем больше вы рискуете.



Разберём на конкретных примерах. Вот прекрасное сочетание оттенков, которые родственные по насыщенности и светлоте, все очень дружно смотрится и создаётся гармоничное и привлекательное яркое пространство.



Вот еще один пример, здесь оттенки уже мягче, они пастельные, между цветами возникает практически не различимый контраст. То есть помещение создаёт очень дружелюбную и уютную атмосферу, здесь хочется расслабиться.



Теперь о плохих примерах. Первое, что бросается в глаза – это шторы. Они слишком насыщенные для этого интерьера, их хочется снять, выкинуть и повесить какие-нибудь более спокойные. Это не гармоничное сочетание.



На этой картинке вы сами чувствуете, что была попытка оживить интерьер желтым солнечным цветом, но здесь неправильно подобран оттенок, он слишком для этого помещения насыщенный, он сильно отвлекает внимание и раздражает.





А здесь зелёный слишком блеклый, или фиолетовый слишком темный и насыщенный. В любом случае, вместе эти два цвета выглядят очень плохо.



Чтобы правильно подобрать цвета, достаточно просто набрать в поисковике интернета «подбор цвета онлайн» или скачать приложения на телефон, например, от известного производителя красок «Dulux», в нем уже собраны множество цветовых комбинаций, вам остаётся лишь определиться, что подойдёт именно вам.