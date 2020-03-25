Строительная отрасль должна быть основным драйвером развития страны

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25 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов принял участие в формировании рабочей группы «Индустриальное домостроение и префабрикованное промышленное производство» на базе Минпромторга России. Группа была создана по инициативе Агентства стратегического партнерства, соответствующее решение было принято на заседании Научно-технического совета по развитию промышленности строительных материалов и строительных конструкций при Министерстве промышленности и торговли РФ №17-1457 от 22 ноября 2019 года. Формирование экспертной группы в окончательном виде состоялось в марте этого года.

В экспертную группу вошли рынка три представителя Краснодарского края: исполнительный директор Координационного совета Отделения РСПП в ЮФО Эдуард Кузнецов, председатель комитета по строительству КРО РСПП Игорь Головкин и президент Российского торгово-производственного союза Сергей Ахмадеев. Помимо крупнейших участников рынка, в рабочую группу вошли представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Депутаты Государственной Думы ФС РФ, а также отраслевые эксперты в области промышленности.

Создание рабочей группы обусловлено необходимостью построения системной работы и координации процессов между участниками рынка индустриального домостроения и федеральными органами власти, создания системного диалога с банковским сообществом и институтами развития. Кроме того, одной из основных задач является разработка подходов и принципов, регулирующих данное направление на федеральном уровне, разработка единых стандартов для изделий и защита рынка от контрафактной продукции, что будет способствовать развитию высокотехнологических производств в России.

«В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» Президентом нашей страны В.В.Путиным поставлена конкретная задача отраслевым министерствам и ведомствам внести кардинальные изменения, чтобы строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны. Это и проработка нормативной базы, и освобождение стройки от излишних ограничений, и кардинальное изменение подхода к ценообразованию. Но работа должна строиться в тесном контакте с бизнес-сообществами, поэтому деятельность экспертных групп очень важна в проработке стандартов и нормативов», - прокомментировал Владимир Евланов.

В 2019 году впервые за несколько лет была зафиксирована положительная динамика ввода жилья. Но рост обусловлен, в первую очередь, ускорением темпов строительства частных домов. На этом фоне строительство индустриального жилья остается в сложной ситуации. В Краснодарском крае ситуация в целом аналогична общероссийской. Доля индивидуального строительства в общем объеме жилищного строительства за прошлый год составила 43,2%, что против 36,1% за 2018. Но введено в эксплуатацию всего на 1% квартир больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Первое заседание рабочей группы в утвержденном составе состоится в конце апреля 2020 года, по итогу которого будет разработана «дорожная карта» развития префабрикованных промышленных производств в России, ориентированная на выполнение целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда».