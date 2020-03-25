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Аргументы Недели Общество

На Южном Урале не будут уменьшать объемы социальной помощи

, 11:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южном Урале не будут уменьшать объемы социальной помощи
Фото Юлии Боровиковой

Южноуральские власти, несмотря на негативное влияние коронавируса на экономику, выполнят все социальные обязательства перед жителями. Такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер.  

- Меры социальной поддержки –  это основной, ключевой приоритет. Мы точно объемы социальной помощи уменьшать не будем, выполним все намеченные планы, а в случае необходимости будем эту поддержку точечно усиливать, адресно работать с жителями, которые наиболее пострадают, - подчеркнул глава региона. 

Также на областном заседании правительства губернатор затронул вопрос реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография». Семьи с детьми от трех до семи лет, находящиеся в непростой жизненной ситуации, уже в июле этого года начнут получать выплаты в рамках озвученных президентом РФ мер господдержки. Стоит отметить, что семьям, в которых ребенок родился с первого января по первое июля, будет предоставлена выплата за весь период. Сам процесс получения материальной помощи сделают максимально удобным и исключат бумажную волокиту. 

- Мы уходим от сбора большого количества справок и ограничимся заявлением с подтверждением личности в установленном порядке. Далее будет уже обеспечено межведомственное взаимодействие, - отметил Алексей Текслер. 

Кроме того, губернатор сообщил о региональной выплате в честь 75-летия Победы. Ветераны получат по пять тысяч рублей. 

- От ветеранов не потребуется дополнительных заявлений и документов. Все это уже сделано на основании данных, которые есть в уполномоченных органах. Планируем, что эти выплаты ветераны получат вместе с пенсиями уже в ближайшее время, – заключил Алексей Текслер. 

КЕ