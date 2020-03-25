На Южном Урале не будут уменьшать объемы социальной помощи

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25 марта 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Юлии Боровиковой

Южноуральские власти, несмотря на негативное влияние коронавируса на экономику, выполнят все социальные обязательства перед жителями. Такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер.

- Меры социальной поддержки – это основной, ключевой приоритет. Мы точно объемы социальной помощи уменьшать не будем, выполним все намеченные планы, а в случае необходимости будем эту поддержку точечно усиливать, адресно работать с жителями, которые наиболее пострадают, - подчеркнул глава региона.

Также на областном заседании правительства губернатор затронул вопрос реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография». Семьи с детьми от трех до семи лет, находящиеся в непростой жизненной ситуации, уже в июле этого года начнут получать выплаты в рамках озвученных президентом РФ мер господдержки. Стоит отметить, что семьям, в которых ребенок родился с первого января по первое июля, будет предоставлена выплата за весь период. Сам процесс получения материальной помощи сделают максимально удобным и исключат бумажную волокиту.

- Мы уходим от сбора большого количества справок и ограничимся заявлением с подтверждением личности в установленном порядке. Далее будет уже обеспечено межведомственное взаимодействие, - отметил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор сообщил о региональной выплате в честь 75-летия Победы. Ветераны получат по пять тысяч рублей.