В Челябинской области потратят миллиарды на детсады

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25 марта 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова

В Челябинской области ведется активная работа по удовлетворению потребностей населения в услугах детских садов. В этом году планируется построить и выкупить 11 объектов.

Как сообщил министр образования региона Александр Кузнецов, в детсады зарегистрировано более 45 тысяч человек, из них более 7 тысяч детей находятся в актуальной очереди. План текущего года по вводу новых мест достаточно напряженный.

Дошкольные учреждения должны появиться в Сосновском районе и Копейске, а также в Челябинске.

- Строительные работы на объектах выполняются в соответствии с графиком производства, контроль за строительством объектов осуществляется, - доложил министр.

Также в этом году планируют начать строительство 13 детских садов на 2660 мест. Они должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

- Львиная доля приходится на Челябинск, здесь будет сдано пять объектов. Также дошкольные учреждения появятся в Копейске, Магнитогорске, Аргаяшском районе и Чебаркуле, - добавил Александр Кузнецов.

Особенность нацпроекта «Демография» заключается в том, что средства федерального бюджета выделяются только на открытие мест для детей в возрасте до трех лет. Поскольку семьям нужны детские сады с полной возрастной линейкой, то все новые места, открытые для детей от трех лет и старше, необходимо замещать открытием мест для детей ясельного возраста за счет средств областного бюджета. В бюджете 2020 года есть средства, которые потратят на открытие 715 таких мест.

Также запланировано открытие дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных детсадах. Благодаря поддержке федерального бюджета в этом году будет открыто 60 таких мест, а в 2021 объем планируется увеличить.

Алексей Текслер, заслушав доклад, потребовал установить особый контроль за сроками строительства социальных объектов.

- Все объекты должны быть введены в срок и запущены в соответствии с теми планами, которые у нас есть. Важно не только построить, но и отлицензировать, чтобы туда пошли дети. Просьба держать все объекты на особом контроле, - подчеркнул губернатор.