Коронавирус 25 марта: в Москве разрешили лечиться дома, в Сингапуре изобрели тест-пятиминутку

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25 марта 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Число заражённых коронавирусом в мире продолжает расти и к утру 25 марта составляет 424 347 человек. 18 995 – погибли, 106 372 – выздоровели. Италия лидирует по числу жертв. «Аргументы недели» следят за развитием событий.

– В Москве лёгкую форму коронавируса разрешили лечить дома. Московский департамент здравоохранения опубликовал приказ, согласно которому, если заболевание протекает легко и без осложнений, пациент может ограничиться самоизоляцией. Однако госпитализация обязательна для лиц старше 65 лет, беременных, пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.

– Ещё у троих россиян обнаружили коронавирус. Один из них находится в Санкт-Петербурге, два других – за рубежом. В какой стране находятся двое граждан РФ не уточняется. Известно, что они работают в ПАО «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина». «Во время нахождения в заграничной командировке у двоих сотрудников предприятия было выявлено заражение коронавирусом. В настоящий момент оба сотрудника находятся на территории принимающей стороны на карантине. Их состояние стабильно»,— говорится в сообщении предприятия.

– В Италии в 10 раз повысили штраф за нарушение карантина. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции заявил, что из-за пандемии коронавируса в стране значительно увеличат штрафы за нарушение самоизоляции. «Мы приняли решение повысить размеры штрафов за нарушение мер по сдерживанию распространения коронавируса, которые составят от 400 до €3 тыс.», — заявил премьер.

– В России из-за коронавируса решили закрыть все синагоги. На прошлой неделе главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода направили письма в общины с рекомендацией закрыть для регулярного посещения синагоги, общинные центры, и детские образовательные учреждения. «В большинстве регионов России еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры», — говорится в пресс-релизе Федерации еврейских общин России.

– В Сингапуре изобрели пятиминутный тест на коронавирус. По словам руководителя лаборатории, где были разработаны тесты, «уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований». После получения разрешения использовать тесты массово, их передадут во все больницы и поликлиники страны.

– Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции. Такое решение она приняла после поездки по Европе. «Примерно десять дней назад я начала ощущать некоторые симптомы, в то же время, что и мой отец, который путешествовал со мной из Брюсселя», — отметила Тунберг у себя в Инстаграм. Несмотря на то, что она не тестировалась на Covid-19, Тунберг склоняется к тому, что вирус у неё был.