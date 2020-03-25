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В Исландии у зараженного коронавирусом пациента выявили сразу два штамма COVID-19

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Исландии у зараженного коронавирусом пациента выявили сразу два штамма COVID-19
pexels.com

В Исландии у первого зараженного коронавирусом пациента выявлены сразу два штамма коронавируса COVID-19. Второй штамм является мутацией изначальной версии COVID-19, появившегося в китайской провинции Ухань, - сообщает kp.ru. 

Согласно информации международных баз данных, за пределами Исландии такая разновидность нового коронавируса не встречалась. Руководитель одной из биофармацевтических компаний Кари Стефанссон предположил, что в данном случае речь может идти о первом известном случае двойного заражения.

По предварительным данным, второй штамм более «агрессивен», так как заразившийся коронавирусом человек заразил контактировавших с ним людей именно им. 

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. Сейчас новый вирус COVID-19 добрался почти до всех стран мира. В мире заразились более 400 тысяч человек.

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