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В Якутии выявили три новых случая коронавируса

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Якутии выявили три новых случая коронавируса
анализы, pixabay.com
Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила три предварительно положительных анализа на коронавирус, которые сделали врачи в Якутии. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.
 
Сообщается, что одна зараженная жительница Якутии вернулась из США и по приезду самоизолировалась. Двое других заболевших – из числа контактов вышеуказанной гражданки. Состояние зараженных коронавирусом нового типа является стабильным.
 
В общей сложности к настоящему моменту на территории Якутии выявлено 10 случаев заболевания COVID-19.
ЕТ

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