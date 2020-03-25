«Падение короны». Победа в войне… или только в битве

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25 марта 2020, 00:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Китай возвращается к жизни, фото: соцсети

Ну вот и всё… Победили… Во всяком случае так сейчас говорят китайцы про ситуацию с коронавирусом.

В Китае наконец-то решили открыть провинцию Хубэй и полностью снять карантин. Уже 25 марта все ограничения будут сняты. По видеоматериалам уже отчётливо видно, что Ухань и все окрестные города начинают возвращаться к нормальной жизни. 8 апреля откроется и сам Ухань, и все былые ужасы, что некогда захлёстывали эту провинцию, надолго уйдут в прошлое. Китай начинает потихоньку оправляться от инфекции Covid-19. Правительство почти по всем каналам рассказывает про великую победу медиков Поднебесной над жестоким и беспощадным вирусом. Аналитики пока не знают, как именно стоит характеризовать победу. До полного уничтожения вируса ещё очень далеко. Вполне вероятно, это лишь только выигранное сражение, но победа в войне ещё только впереди.

Сами китайцы пребывают в радости от свершившейся остановки пандемии. Вирус действительно остановил своё влияние над Поднебесной, и в особенности над провинцией Хубэй. Выздоровевших становится больше с каждым днём. Многие благодарят Высшие силы и медицинские организации за успешные действия против коронавируса. Вот только в остальных странах мирах пока радоваться нечему. Covid-19 по-прежнему продолжает своё шествие по планете, и когда именно эту инфекцию остановят в других государствах – пока неизвестно. В любом случае, будем надеяться на скорейший исход этой безжалостной и кровавой войны с вирусосферой.