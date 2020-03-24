«Конец старого мира». Какой будет жизнь после окончания пандемии

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24 марта 2020, 23:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

каронавирус

О том, какой будет жизнь после коронавирусной пандемии, то и дело ходят разные теории. Но одна из них самая-самая верная. Как прежде уже не будет никогда. Старый мир рухнул, и навечно ушёл в небытие.

Вот что можно сказать в целом про данную ситуацию. Теперь человек уже не будет разглагольствовать на весь свет о своём превосходстве. Ни одна европейская страна уже не назовёт себя самой лучшей на планете, и уж тем более никто не станет говорить про величие современной медицины. Коронавирус отчётливо показал не только уровень здравоохранения во многих странах, но и тотальный «расслабон» человеческой расы. И ведь правда, жители планеты Земля уж слишком расслабились.

Мы рвёмся в космос и в далёкие дали, но и знать не знаем про свою собственную планету. До конца не изучены океаны, подземные сферы и микромиры. Человечество то и дело придумывает разные фэнтези-саги о далёком будущем, в котором все уже давно покорили галактику и бороздят просторы вселенной. В своих мыслях мы летаем на космических кораблях среди звёзд Ориона и Бетельгейзе и сражаемся с чудовищными захватчиками из чёрных дыр. Но на деле же мы и понятия не имеем, что ждёт нас здесь – на нашей Земле. Напомним, что современная наука до конца не изучила микромиры и вирусосферы. Космос – это, конечно, неплохо, но для начала нужно хотя бы изучить то, что вокруг нас. На Земле нас, между прочим, тоже окружают разные миры и, можно сказать, галактики, в которых проживают различные микроорганизмы. Их ведь тоже необходимо исследовать для получения полной информации.

Жизнь после пандемии заставит всех ещё раз оглядеться. Уже нет никаких сомнений в неизбежности экономических перемен. Многим странам предстоят огромные затраты. Всё это потребуется для восстановления от прошедшей катастрофы. Некоторые аналитики уже предположили, что из-за тотального коронавирусного коллапса в ближайшем будущем многие люди потеряют работу. Велика вероятность и экономического кризиса, который исчезнет лишь только через десятилетие.

Также не стоит сомневаться, что часть человечества захочет пересмотреть все приоритеты и прошлые ошибки. Люди станут больше задумываться о том, что вокруг них. Возможно, многие станут больше ценить окружающую стабильность. Все мы привыкли говорить об «ультра-проблемах», которые в большинстве своём не имеют значения. Но только тогда, когда возникают катастрофы, люди наконец-то задумываются и начинают ценить то, что у них было. «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». К сожалению, это поговорка весьма уместна в наши дни, особенно в последние месяцы.

Пока что пандемия всё ещё свирепствует. Одни считают, что опасность пришла со стороны неизученной вирусосферы. Другие говорят про преступный заговор корпораций. Существует много теорий о том, что же стало причиной распространения Covid-19. Возможно, в ближайшем будущем мы узнаем ответы на все волнующие вопросы.