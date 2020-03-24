После слов Шнурова о Крыме Григорий Иоффе пригрозил ему не рисковать приезжать на полуостров

Резкий эмоциональный выпад последовал от председателя крымской Общественной палаты Григория ИОФФЕ.
В комментарии РИА-Новости ИОФФЕ назвал Сергея ШНУРОВА «плохо одетым и плохо говорящим».
«Пусть политику и Крым оставит в покое», - заявил председатель.
Напомним, что ШНУРОВ написал стихотворение, в котором отметил, что Крым не признан большинством стран, имеет сложности с развитием бизнеса и высокие цены.
«Я думаю, что после того, что он сказал и сделал, он не рискнет попасть в Крым, а если рискнет – посмотрим, что из этого выйдет», - пригрозил ИОФФЕ.