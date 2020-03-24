Из-за коронавируса могут приостановить санаторно-курортное лечение

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24 марта 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Из-за распространения коронавируса COVID-19 могут приостановить санаторно-курортное лечение в России. Российское правительство поручило Минтруду и Фонду социального страхования представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.

"Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации", — говорится в поручении кабмина.

Роспотребнадзору поручено изучить возможность использования санаториев для карантина и оказания медпомощи заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее принято решение о закрытии во всех российских регионах кинотеатров, ночных клубов, развлекательных центров. Будут запрещены кальяны в ресторанах, барах и кафе.