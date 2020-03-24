Друзья и поклонники таланта Ирины Шульгиной поздравляют с высоким званием

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24 марта 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В канун профессионального праздника – Дня работника культуры России – министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов вручил деятелям культуры и искусства государственные награды и поздравил с присвоением почётных званий.

Звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края» удостоена ведущая солистка Красноярского Государственного ансамбля песни «КРАСА» краевой филармонии – ИРИНА ШУЛЬГИНА. Талант этой артистки многогранен. Ею написано более 300 песен (эстрада, романсы, джаз, гимны, духовные, патриотические, детские песни и песни в народном), которые исполняются солистами и коллективами разных регионов России.

Шульгина Ирина Валентиновна – руководитель семейного ансамбля «Сестры». Семья Шульгиных – лауреат Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Член союза композиторов-песенников Красноярского края. Член Международной Гильдии Писателей (Германия). Член – корреспондент Петровской академии наук и искусств (СПб). Член Интернационального союза писателей (Москва). Член Российского Авторского Общества. Член Русского географического общества. Мастер Ассоциации «Содружество деятелей литературы и искусства Глория» (г. Одесса). Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Гран-При Международного конкурса во Франции. Вручена медаль в знак признания за вклад в развитие международных отношений и дружбу между народами (Франция). Номинант премии имени Антуана де Сент – Экзюпери и Владимира Набокова. Победитель конкурса индивидуальных грантов губернатора края, за личный вклад в сохранение и развитие культуры). Факелоносец эстафеты огня Зимней универсиады-2019.

При поддержке Министерства культуры Красноярского края выпущены нотные сборники «Капелька росы» – авторских песен в народном стиле и сборник авторских романсов «Я вышиваю дни». МГП выпущена персональная книга стихов «Душа поет» (Германия). Стихи входят в сборники на немецком и болгарском языках. Информация о творчестве вошла в книгу «Милые, милые женщины» (100 известных женщин Красноярского края), «Золотые имена Сибири», «Культура и искусство Приенисейского края», в Энциклопедии Художественного народного творчества Красноярского края и Сибири и Дальнего Востока.

Ежегодно проводятся авторские концерты. Создан мюзикл «Ночное кафе» основанный на авторском музыкально – поэтическом материале, а так же Сибирский сказ «Вера, Надежда, Любовь» (Сестрицы), который посвящен 20-летнему юбилею ансамбля «Сестры». Спектакль является победителем «Конкурса на получение государственной поддержки творческих инициатив». Ирина проводит мастер-классы в рамках международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири». Председатель и член жюри различных конкурсов в том числе и международных (Германия).

Владимир Яковлевич Медведев

УКАЗ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О присвоении почетного звания Красноярского края «Заслуженный работник культуры Красноярского края» Шульгиной Ирине Валентиновне».