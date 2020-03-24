«С топором вместо штанов!»

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24 марта 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели. Красноярск», Владимир Михайлов, член Союза журналистов России ]

В редакцию поступило коллективное письмо из ООО «Зыковский керамзит» – бывший Зыковский кирпичный завод. Работники его написали о нарушении в отношении их норм трудового законодательства РФ и о невыплате заработной платы на сумму более 18 млн руб. Что интересно – все 64 подписавшихся под обращением работники кирпичного завода – гастарбайтеры из ближнего зарубежья, в основном граждане республики Узбекистан. Редакция газеты «Аргументы недели. Красноярск» попыталась разобраться в конфликтной ситуации:

Ретроспектива событий такова: градообразующее предприятие с 60-летней историей, Зыковский кирпичный завод, производит керамический полнотелый кирпич марки М-100 и М-125, весьма востребованный в сфере капитального строительства.

Новая веха в истории завода началась в 2013 году, когда хитро-мудрые предприниматели Волков Олег Валерьевич и Боронин Сергей Вячеславович при попустительстве или с молчаливого одобрения руководства местных правоохранительных органов (прокуратуры Березовского района и МО МВД России «Берёзовский»), подделав учредительные документы предприятия и силами «бандитского» формирования из лиц различной национальности, осуществили рейдерский захват завода.

Со слов сотрудников предприятия, среди наехавших на тогдашнюю охрану и на рабочих были настоящие «отморозки»! Вооружённые арматурой, холодным оружием и огнестрелом «кавказцы» запугивали сотрудников предприятия прямо на их рабочих местах. Обороняться у заводчан не получилось – всё вышло настолько внезапно, что не ожидавшие подобного беспредела в стиле 90-х годов люди попросту оцепенели. Рабочих в цеху «кавказские омоновцы» положили «мордой в пол», разбили лицо самому смелому защитнику завода, выдворили администрацию и установили собственную власть.

Пока потерпевшая сторона пыталась найти справедливость в суде, судебные приставы арестовали произведённого до рейдерского захвата кирпича на сумму более 35 млн рублей. Чуть позже магическим образом кирпич исчез, а правоохранительные органы Берёзовского района и в этом случае по вполне закономерной причине не смогли отыскать виновных. Хотя свидетелей в лице рабочих завода предостаточно!

После рейдерского захвата, несмотря на многочисленные жалобы и обращения в суды пострадавшей стороны, на теневом рынке кирпича появился новый игрок космического масштаба – ООО «Зыковский керамзит» (ИНН 2404007277), удобно расположившийся вблизи бесхозного глиняного карьера по адресу ул. Линейная, 31, с.Зыково, Берёзовский район, Красноярский край, Россия, Земля, галактика Млечный Путь в Спирали. Номер в тентуре неизвестен. Тайный владетель и бенефициар этого «свечного» заводика – товарищ Волков О.В. (популяция таких «товарищей» водится уже не только в окрестностях Тамбова!). Владельцем и смотрителем в Зыковских пенатах «назначен» Иванов Максим Александрович – Волков передал ему это имущество формально аж на бумаге, которая вроде как «всё стерпит», но... тактическое руководство и доходы от не совсем легальной деятельности предприятия остались за предприимчивым Волковым. Это общие фразы, но суть они отражают верно.

С 2014 года на ООО «Зыковский керамзит» должность зиц-председателя (директора) ООО «Зыковский керамзит» почти 3 года исполнял некто Фейзер Дмитрий Владимирович, пробывший на рабочем месте в общей сложности 2-3 недели. Больше его сотрудники не видели, хотя закорючки Фейзера на финансовых документах присутствуют вплоть до начала лета 2017 года. (Вот бы кто умный додумался до почерковедческой экспертизы подписанных якобы им документов!) Его преемником стал Мельников Валентин Юрьевич. Во время их «директорства» были минимизированы некоторые статьи расходов, куда отнесены налоги, различные выплаты и отчисления во внебюджетные фонды и собственно оплата труда наёмных работников. В свою пользу истолковав трудовое законодательство РФ, руководство предприятия на постоянную работу по контракту нанимает практически на «рабских» условиях гастарбайтеров. Трудовой договор, хоть как-то подтверждающий взаимоотношения сторон, на руки работникам не выдают. Рабочая смена – 12 часов в тяжёлых условиях. Проживание – прямо на территории предприятия, питание и удобства всякие – тоже тут, не отходя, так сказать, от кассы. Зарплата выплачивается частично, с задержками, на том уровне, чтоб рабы пролетарии не протянули ноги. Недовольным условиями быта и заработком гастарбайтерам вырваться из кабалы предприимчивых бизнесменов и вернуться на историческую родину не представляется возможным – у них нет денег. Остаётся работать на «насяльника» с призрачной надеждой вернуть кровно заработанное…

«Синдром гастарбайтера» у шестидесяти четырёх работников «Зыковского керамзита» заметно поиссяк ввиду огромной задолженности по з/п перед ними со стороны их работодателя. Ни много ни мало это порядка 18 миллионов рублей! Люди просто хотели честно заработать деньги для своих семей, а остались пролетарии, как это хорошо сформулировал Незнайка у Носова, «с топором вместо штанов!», хотя булыжник кирпич как оружие пролетариата вполне… Как вы думаете, здесь, в Зыково, с криминогенной обстановкой? Представляете, какой простор деятельности для УВД, УФМС, подразделений паспортно-визовой службы! Да и трудовой инспекции, поверьте, есть чем заняться, ежели они соизволят снизойти до осмотра местных достопримечательностей в лице жителей п. Зыково. Только карательные меры правосудия в первую очередь следует применить в отношении лиц, допустивших это беззаконие, бесчеловечность и рабскую эксплуатацию пусть и не граждан РФ, но от этого не легче на душе…

Добыча глины для производственных нужд ООО «Зыковский керамзит» с 2014 года ведется незаконно на Пузырёвском карьере. После участившихся случаев наложения штрафов (3000 руб., и езжай дальше) бдительными сотрудниками ГИБДД на водителей нагруженных глиной самосвалов руководство ООО «Зыковский керамзит» вовсе не озаботилось получением лицензии на право добычи полезных ископаемых и других разрешительных документов на глиняный карьер Пузырёвский. Был сделан «ход конём»: в 1,5 км от СНТ «Поляна» на земле с/х назначения самовольно сняли плодородный слой земли и к настоящему времени вырыли такой, вполне себе не маленький, котлован. (Обращение по данному факту в ГУ МВД России по Красноярскому краю зарегистрировано в КУСП от 25.07.2018 за №10449. И, очевидно, сотрудники ГУ МВД столь серьёзно отнеслись к поступившему «сигналу», что проверка по данному объекту продолжается по настоящее время). Мы с группой заинтересованных товарищей инкогнито посетили гипотетически «бесхозный» стратегический объект под кодовым названием «карьер», он же – бесплатный сырьевой придаток гражданина Волкова… Потерпевшего аварию звездолёта или окаменелых костей мамонта в этом котловане я увидеть не рассчитывал, так что ничего неожиданного не произошло. Воруют! Что вполне закономерно, когда нет должного контроля со стороны уполномоченных государством структур. Воруют самосвалами… по 15-18 машин в смену! А экскаватор, он же – средство совершения преступления, на ночь отправляется на постой (к сведению правоохранителей) в СНТ «Поляна»…

Видимо, становится уже традицией, что юридические лица, косвенно или напрямую связанные с непотопляемым предпринимателем земли сибирской и всея Берёзовского района Волковым О.В., деятельностью своей похожи на описанную классиками контору «Рога и копыта». Они активны в сфере производства, продажи строительных материалов и сдачи имущества в аренду, при этом предоставляют заведомо недостоверные сведения и налоговую отчётность и имеют значительные налоговые недоимки:

ООО «Строительные технологии» (ИНН 2404017476), директор Иванов Максим Александрович, – на сентябрь 2019 года числится задолженность в размере 7,3 млн руб.;

ООО «АтомСтройИнвест» (ИНН 2466098475), директор Иванов Максим Александрович, – сумма исполнительных производств 804 тыс. руб.;

ООО «КЕДР ТРЕЙД» (ИНН 2466153616), директор Иванов Александр Васильевич – папа пана директора вышеперечисленных структур, – задолженность по налогам 1,5 млн руб.;

ООО «КЕДР плюс» (ИНН 2464103391), руководитель Фролов Дмитрий Валерьевич, – задолженность в размере 13,8 млн руб.;

ООО «Гранд Билдинг» (ИНН 2464084526), директор Амельченко Наталья Валерьевна (злые языки сплетничают о её братских узах с Волковым О.В.), задолжало своим контрагентам и по бюджетным обязательствам сумму в размере 4 млн руб.

Следует особо отметить, что вышеперечисленные юридические лица, имея значительную задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды РФ, беспрепятственно осуществляют хозяйственную деятельность и – логично предположить – служат отмыванию доходов ООО «Зыковский керамзит».

Имеются сведения (даже не спрашивайте, откуда), что ИФНС № 26 прекратило деятельность «отсутствующих!!!» – то есть не сдававших отчётность в течение двух и более лет – ООО «Эверест» (ИНН 2464078272) – Волков О.В. 51%; ООО «РиадаЛес» (ИНН 2404008168) – Волков О.В. 55%; ООО «Золото Саян» (ИНН 2423013029) – Волков О.В. 75%; ООО «Зыковские инженерные сети» (ИНН 2404002582) – Волков 76%. Прекратило, несмотря на наличие у каждого из них задолженности по бюджетным обязательствам!

По данным системы СБиС-Онлайн, где публикуется электронная отчётность юридических лиц, руководство ООО «Зыковский керамзит» оптимизировало налогообложение предприятия так, что с 2014 года показывают сначала нулевой, а впоследствии только убыточные балансы. Хотя, по словам работников, подписавшихся под обращением о невыплате им заработной платы, ежемесячно ООО «Зыковский керамзит» производит более 2 млн штук кирпича (а в лучшие годы – 2015-2017 – 2,5 млн штук) при цене за штуку 12-13 руб. Близорукие инспекторы ИФНС № 26, может, и вправду не догадываются, что предположительно не менее чем 2/3 продукции кирпичного завода отпускается за «чёрный нал»? И это действо у них под носом продолжается более шести лет. Обладая минимальными навыками работы с калькулятором, нетрудно подсчитать ущерб государства от деятельности подконтрольных структур Волкова О.В.: за 72 месяца произведено как минимум 144 млн штук кирпича не менее чем на 1,872 млрд руб. Два (2) рубля в каждом кирпиче – з/плата, итого 288 млн. руб.; 35% от этой суммы – налоги и отчисления в различные фонды, т.е. ~100 млн руб., которые никто из братии Волкова никогда не платил. А есть ещё налоги на прибыль, НДС… При детальной проверке более компетентными, чем местная ИФНС, органами предполагаемая сумма ущерба увеличится до 200-300 млн руб.

Возможно, прежний руководитель УФНС совсем запустил на местах работу с собственными кадрами? А иначе как объяснить, что в августе 2019 года Налоговой службой принято решение о ликвидации ООО «Зыковский керамзит» (задолженность перед бюджетом 12,5 млн руб.) как предприятия, в отношении которого внесена запись о недостоверности сведений? Как так-то? УФНС по Красноярскому краю не обращается в Арбитражный суд Красноярского края с заявлениями о банкротстве предприятия. Неужели нужно пригласить мифических сотрудников ФЭС из сериала «След», чтоб найти причинно-следственную связь предприятия и господ Волкова О.В. и Боронина С.В.? Затем привлечь их к субсидиарной ответственности за сокрытие доходов и неуплату налогов. А уж описать их имущество для покрытия недоимки через суд весьма несложно. И где же азарт и профессиональное рвение сотрудников ФНС взыскать недоимку? Зная работу налоговиков в отношении других предприятий, начинаешь понимать очень странный и весьма «гуманный» поступок в отношении злостного налогонеплательщика. Вас ничего не настораживает, не попахивает здесь подозрениями в коррупционной составляющей?

Ничего не прояснили по существу ответы за подписью зам. руководителя УФНС по Красноярскому края Петрика А.А. (Исх. 2/5-09/24816@ от 25.10.2019г и Исх. 2.15-09/02929@ от 11.02.2020г.) на запросы Бабакова Н.С. (вх. № 2254-ЗГ от 30.09.19г., № 2261-ЗГ от 01.10.19г., №2333-ЗГ от 09.10.19г) о проверке фактов сокрытия доходов и уклонении от уплаты налогов подконтрольными структурами Волкова О.В. Высокоуровневый чиновник налоговой службы только навёл тень на плетень, о принятых мерах не сообщил, лишь перечислил пункты Налогового кодекса РФ. Из его ответа между строк можно прочитать: проверочных мероприятий не проводилось, УФНС по Красноярскому краю не намерено выявлять факты нарушения закона и бюджетных интересов РФ.

Из всего вышеизложенного возникает закономерный вопрос компетенции некоторых сотрудников и руководства местной ИФНС… Или тут дело в другом? Вспоминается знаменитое присловье из книги Стругацких: «А почему бы одному благородному дону не помочь другому благородному дону…?» Это ведь многое объясняет! И на память приходит лукаво-оптимистичный слоган ФНС: «Там, где закон в силе – и народ силён». А где свои обязанности чиновники исполняют формально, непременно появляются обманутые люди, доведённые до крайности административным крючкотворством и их несправедливыми решениями, безвыходностью положения, невозможностью отстоять право на честную оплату своего труда и, как следствие, возврат заработанных денег. Ну да, это в космос выходить долго, а обратно в рабовладельческий строй шагать куда быстрее…

Руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Вячеславовичу будет интересно узнать о двойных стандартах работы на местах его подчинённых Березовской ИФНС, об их весьма лояльном отношении к предпринимателю Волкову О.В. с его опасным для общества принципом ведения бизнеса: не платить налоги! Хочется надеяться, что новый руководитель ФНС проведёт проверку удивительного симбиоза предпринимателя и своих сотрудников. Возможно, назрела жизненная необходимость провести обряд экзорцизма оборотней из «стройных» рядов ФНС на местах и заставить остальных отрабатывать положенное жалованье!

P.S. Как выразился Ибрагим Оглы в «Угрюм-реке»: «Прошка Егоров, приежай, дома непорядъку, кое-кого надоть убират зместа».