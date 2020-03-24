Стиль осознанного потребления

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24 марта 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Экостиль в интерьере, фото: соцсети

Экологичным образом жизни уже никого не удивишь. Все больше и больше людей стали отказываться от пластика, сортировать мусор и покупать вещи, сделанные из вторсырья. Эко стиль вошёл в тренд и в мире дизайнеров интерьера.



Экологичный интерьер старается как можно меньше наносить вред природе в процессе его создания и дальнейшей утилизации.



Что эко-стиль берет за свою основу?





Натуральные отделочные материалы. В первую очередь, это, конечно, натуральное дерево, и уже это делает эко-стиль достаточно дорогим в реализации. Как минимум паркет и мебель должны быть выполнены из натуральных материалов.

Из других отделочных материалов – это натуральный камень, изделия под камень, различные волокна, такие как джут или водоросли, лен, хлопок, шерсть, бумага, бамбук и ротанг.

Именно работа с текстурами делает интерьер в стиле эко таким интересным и расслабляющим. Ничто при этом не должно выделяться, выбиваться, быть каким-то очень ярким. Исключены пластик, глянец, блестящий металл и любые яркие цвета, которые невозможно достичь с помощью натурального природного пигмента. Допустимо использовать стекло. Напольную и настенную плитку можно использовать не из натурального камня, который может быть труден в уходе, особенно в мокрых зонах, а имитацию. Благо сейчас очень много производителей предоставляют такие материалы в разных ценовых сегментах.

В качестве отделочного материала можно также использовать пробку, это прекрасный звукопоглотитель, поэтому прекрасно подойдёт для спален или детских. Но тут, конечно, возникает вопрос износостойкости, особенно если использовать ее в качестве напольного покрытия. Стены обычно оштукатурены и покрыты краской в натуральных оттенках, либо шпаклевкой, создавая некоторый эффект бархатистости и не идеальности. Обои тоже не исключены, они могут быть с волокнистой структурой, обычно выполненные из водорослей или джута. Идеальным вариантом для окон будут являться деревянные рамы, никакого белого пластика. Из бюджетного варианта можно предложить пластиковые рамы с отделкой под дерево, но если честно, это смотрится чаще всего не очень. Потолки, в зависимости от композиции помещения и их высоты, могут иметь деревянные балки, внутри который удобно спрятать коммуникации.



Цветовая палитра эко-интерьера очень приглушенная, как если бы в нашем арсенале были только натуральные природного происхождения красители. Основой будет являться светлое дерево и молочные, серые и белые оттенки. Также очень часто используются охра и терракот. В качестве акцентов, конечно же, присутствует зелёный, он начинается с растений и переходит на текстиль и мебель, также оливковый, шоколадный, естественные оттенки голубого, синего, желтого.



Поговорим о текстиле. На окнах нет никаких тяжелых штор или занавесок. Используется лёгкая натуральная тюль из хлопка или льна. Ткани обычно не имеет принта, либо он какое-то очень простой, зачастую имеет довольно выраженную текстуру. То же самое можно сказать и о декоративных подушках, обивки мебели или постельного белья.



Скрытая корпусная мебель. Желательно, чтобы корпусная мебель была скрытой и сливалась с общим интерьером. Техника так же максимально встроена в панели, чтобы не мешать единению с природой. Остальная мебель, как правило, выполнена из массива дерева и ротанга, а ее форма обычно очень простая и практичная, без изощренных изгибов и украшательств.



Освещение может быть как встроенное, так и декоративное. Чаще всего это именно комбинация. Светильники выполнены из соломы, водорослей, ротанга, нитей, бумаги, льна, хлопка.



Основным элементом декора являются зеленые растения. Как напольные, так и ампельные, их можно подвесить в кашпо или поставить на полки, также очень приветствуется вертикальное озеленение. Что касается остального декора, то здесь в почете минимализм, это всегда простые формы, похоже на вещи, сделанные своими руками или творчество каких-нибудь мастеров, например ремесленников. Декор этот не скрывает своего рукотворного происхождения, а скорее гордится им. Различные керамические вазы, композиции из сухоцветов в вазах, камни, ракушки, ветки. И конечно очень много плетёных объектов, например, корзины, которые используются для хранения.



Элементы эко-стиля, как некий вариант мышления человека, будут встречаться в разных стилях и абсорбироваться ими, принимая очень причудливые формы.