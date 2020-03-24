Посольство РФ в Италии: Россияне не остались без помощи

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24 марта 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство России в Италии, фото соцсети

Ситуация с коронавирусом в Италии реально удручает. В различных СМИ информации много. Какова же реальная ситуация в Италии? Могут ли вернуться россияне домой? Специально для «Аргументов Недели» комментарии представителя пресс-службы Посольства Российской Федерации в Итальянской Республике Алексея Фадеева.

«Конечно, ситуация в Италии сложная, напряженная. Существуют ограничения передвижения. Но, итальянцы народ жизнерадостный, оптимистичный, и поддерживают друг друга. Если говорить, например, о пустых полках в магазинах, то такого сейчас нет! Можно, разумеется, купить продукты, средства гигиены и т.д. Да, существуют ограничения: в магазин могут зайти три человека и держаться на расстоянии двух метров. Обычные меры предосторожности.

Да, к нам в Посольство обращаются россияне, которые находятся в Италии. Более того, на нашем сайте roma.mid.ru и в аккаунтах в соцсетях есть полная информация для тех, кто хочет вернуться в Россию. Более того, Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам вернуться на Родину. Это можно сделать самолетами российской авиакомпании «Аэрофлот». Рейсы проходят три-четыре раза в день в зависимости от дня недели. Если говорить о ценах на авиабилеты, то они совершенно доступные, применяются минимальные тарифы – приблизительно 172 евро. Можно и поменять билеты без штрафных санкций (для купивших билет до 15 марта с датой вылета до 30 апреля включительно). Разумеется, следует внимательно следить за расписанием полетов. Маршрут Рим – Москва.

Конечно, мы помогаем нашим соотечественникам. Россияне не остались без помощи. Например, Генеральному консульству России в Генуе удалось добиться разрешения местных властей, с которыми оно находилось в контакте все предшествующие дни, на спуск с борта круизного лайнера «Коста Луминоза», находящегося в порту г. Савона (14 граждан России). Все россияне были направлены в Рим и разместились в одной из гостиниц за счет судовладельца. Для прохождения карантина. Ранее на Родину были отправлены рейсом Аэрофлота 37 россиян с другого круизного судна, пришедшего в Геную.

Что касается помощи Италии от России, то она продвигается полным ходом: уже прибыли специалисты (военные врачи), доставлены и мобильные комплексы для диагностики и дезинфекции и т.д. Более того, сформированы 8 бригад врачей, которые буквально завтра отправятся в Бергамо, кстати, самый сложный в отношении коронавируса город.

Главное помнить, что россияне не одни в Италии. Обращайтесь в Посольства, Консульства и спрашивайте. Мы обязательно поможем!»