В тюрьмах Франции начались волнения из-за коронавируса

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24 марта 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Издание France Bleu сообщило, что из-за эпидемии коронавируса в тюрьмах по всей Франции начались протесты. Заключенные требуют улучшения ситуации с гигиеной, а также чтобы все надзиратели работали в защитных масках.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, во французских тюрьмах значительно ужесточили правила содержания заключённых. Так, было решено запретить свидания и значительно ограничить перемещения преступников по территории тюрьмы. По данным крупнейшего французского профсоюзного объединения CGT, один из массовых беспорядков произошёл в воскресенье в Лонгенессе (Па-де-Кале). Там заключённые заблокировали дверь и повредили ограждения. Они требовали предоставить им возможность чаще принимать душ, стирать белье, и чтобы надзиратели надевали маски.

Сообщается, что в скором времени правительство страны планирует освободить примерно 5000 заключённых, чтобы разгрузить пенитенциарную систему на время изоляции из-за коронавируса. «Судьи в ближайшее время распорядятся освободить осужденных за малозначительные правонарушения, срок заключения которых подходит к концу и которые продемонстрировали хорошее поведение во время отбывания наказания», - передают РИА Новости со ссылкой на портал Franceinfo.

Решение было принято 23 марта в ходе встречи представителей ведомства и профсоюзов тюремных надзирателей.