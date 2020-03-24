Итальянцы отблагодарили Россию за помощь в борьбе с пандемией

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24 марта 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Итальянские пользователи начали массово благодарить Россию за отправку группы военных медиков и оборудования в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией. Видео, на котором итальянец Фредерико Кане заменяет флаг Евросоюза на российский триколор мгновенно стало вирусным.

На днях власти Италии обвинили страны ЕС в отсутствии поддержки в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Например, по информации Financial Times, Германия решила запретить экспорт медицинских масок и другого медицинского оборудования в другие страны. Европейский центробанк также не предложил никаких мер поддержки стране в трудные времена.

Помощь Италии пришла из Китая и России. Итальянцы не оставили без внимания такую поддержку и начали публиковать в сети сообщения благодарности. Самым ярким оказался видеоролик итальянца Фредерико Кане. На видео он заменяет флаг Евросоюза на российский. Подпись к публикации, которая мгновенно стала вирусной, гласит: «Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России».

Напомним, сейчас Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и опередила Китай по числу жертв. Страна столкнулась с нехваткой аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования.