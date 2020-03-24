Пандемия увеличила количество телезрителей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне распространения коронавируса в России, количество телезрителей увеличилось на 4%. Зрителей практически всех возрастов особо интересуют новости.



Один человек в среднем тратит на просмотр телевизионных новостей порядка 17 минут в день. Новостные программы попали в десятку самых популярных передач. В режиме карантина люди стали активнее интересоваться также программами про здоровье и медицину.



Аналогичная ситуация складывается и в зарубежных странах. К примеру, в США, выпуск вечерних новостей смотрит более 21% населения.

Председатель совета директоров Publicis Groupe Russia Сергей Белоглазов отметил, что из-за падения рубля больше рекламы на ТВ в такой период не будет. Даже при скачке телесмотрения ТВ-каналы не могут увеличивать объём рекламы ни в краткосрочной перспективе, но в годовом планировании. Доходы каналов от этого не меняются.



Сейчас из без маркетинговых инструментов происходит активный рост продаж в определённых сегментах – электроника, фармацевтика, онлайн-сервисы.

Рекламировать путешествия, мероприятия нет смысла. К тому же рекламный бюджет расписывается заранее. Приток нового потока телезрителей характеризуется как временное явление. Со спадом эпидемии, интерес ко многим передачам упадёт, либо полностью исчезнет. Потому что пропагандистское телевидение - это уже вчерашний день.



