Сергей Хмельницкий, еще один член кущевской банды, предстал перед судом

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24 марта 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

Фото: соцсети

Двадцать третьего марта Кущевский районный суд продлил на три месяца арест одному из активных участников кущевской банды Федора Стрельцова — заместителю директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Сергею Хмельницкому. В этом же суде начинается рассмотрение уголовного дела по существу. Хмельницкий обвиняется в совершении мошеннических действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ, связанных с хищением имущества ООО «Компаньон» на сумму более 11 миллионов рублей. Об этом псевдоблогере и «общественном защитнике», на деле оказавшемся обвиняемым в уголовном деянии, газета «Аргументы недели» подробно писала в 2018 году. Сам же главарь банды Федор Стрельцов от следствия скрылся, объявлен в международный розыск, есть сведения, что он скрывается на Украине под крышей СБУ, откуда продолжает оказывать давление на свидетелей и потерпевших от его преступной деятельности.

Соратник Федора Стрельцова, Сергей Хмельницкий, оказался под судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с Федором Стрельцовым и его гражданской женой Еленой банально похитил в ООО «Компаньон» три люксовских автомобиля на сумму 11 млн рублей. Есть сведения, что имела место и попытка хищения у предприятия другого имущества на сумму более 300 млн рублей. В итоге похитить его не успели, но покушение-то, по сути, было. Этот эпизод будет подвергнут тщательной проверке следствием, а причастность Хмельницкого будет устанавливаться, но после рассмотрения уголовного дела по машинам.

Уголовное дело по Сергею Хмельницкому расследовали сотрудники ОМВД по Кущевскому району и СК РФ по Ростовской области, которым нужно отдать должное за принципиальность и настойчивость, ведь, благодаря их действиям, а также следователям Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, один за другим выходят из тени и попадают на скамью подсудимых наследники кровавой кущевской «империи» во главе с Федором Стрельцовым.

Ранее наша газета неоднократно писала о Хмельницком, который мнил себя блогером и общественным защитником, проводил свои «расследования» в отношении следователей, судей и прокуроров, пытаясь таким образом оказать давление на следствие и суд. А по сути Хмельницкий рассматривается сейчас следствием как связанный с делами цапковского казначея Федора Стрельцова. Предполагается, что именно он обеспечивал Феде Обналу юридическую защиту и продолжил свое дело, когда тот спрятался от следствия на Украине под крылом СБУ.

В 2017—2018 годах Следственным управлением СК РФ по Ростовской области был возбужден ряд уголовных дел в отношении владельца ООО «Агрокомплекс Кущевский» — Федора Стрельцова и других работников указанной организации. Подозреваемые лица под руководством Стрельцова в 2014—2017 годах совершили действия по хищению активов АО «Маяк», предпринимателей Бориса Гурдисова, Алексея Лагошина и др. По заявленным гражданским искам по ходатайству следствия суд наложил арест на неубранный урожай агрокомплекса Стрельцова. И вот тут, чтобы активно помешать следствию и судебным решениям, были организованы массовые противоправные действия с участием молодчиков, которые были собраны из Северо-Кавказского региона. Эти лица блокировали грузовики с зерном, высыпали арестованное зерно на землю, оказывали всяческое неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и приставам. Для продолжения провокаций планировалось перекрыть федеральную трассу М4 «Дон», призывая местных жителей к массовым протестным акциям. Все эти события происходили в бытность нахождения на должности заместителя директора «Агрокомплекса Кущевский» именно Сергея Хмельницкого. Лишь вмешательство вооруженных сотрудников ОМОНа остудило организаторов, их подельников и исполнителей и позволило исполнить решение суда.

За противоправные действия Сергей Хмельницкий был привлечен сначала к административной, а потом и к уголовной ответственности — одному году колонии-поселения. С подачи «блогера» Хмельницкого на новостных лентах пошли сообщения, мол, в Кущевском районе ни за что арестован известный правозащитник Сергей Хмельницкий, а фотографии «узника режима» в яркой майке запестрели в социальных сетях. В общем, все пошло по накатанной дорожке провокаторов: создать информационный фон, где Хмельницкий представлен якобы невинной жертвой.

Отбывая административное наказание, Хмельницкий мелькал в интернет-видеообращениях, рассказывая о том, как несправедливо он пострадал всего лишь за попытку сделать видеозапись в суде. Посты с тегом «Свободу Сергею Хмельницкому» набирали «популярность» в соцсетях, но медийная псевдослава едва ли помогла мнимому правдоборцу, и следствие установило его причастность к мошенничеству с имуществом ООО «Компаньон», за которое теперь Хмельницкому грозит до десяти лет лишения свободы в случае признания его вины судом. Показательно, что Хмельницкий вину свою не признал, более того, 23 марта при продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей вел себя в суде дерзко, пытался оказать неповиновение, нелицеприятно высказывался в адрес суда и прокурора.

Дело Сергея Хмельницкого позволяет напомнить читателям, как после ареста в конце 2010 года главарей кущевской на арену вышел Федор Стрельцов, который подгреб под себя сельскохозяйственные активы банды и с помощью своих родственников и близких связей начал терроризировать кущевских предпринимателей, вероятно, с помощью своих коррумпированных связей в Краснодарском краевом суде стал захватывать все новые и новые земли в Кущевском районе. К 2017 году в группировку Федора Стрельцова входило более десяти активных лиц, которые управляли сельскохозяйственной империей под эгидой ООО «Агрокомплекс Кущевский», отмывая денежные средства через ставропольские фирмы-помойки Стрельцова.

Сейчас все эти лица привлекаются к уголовной ответственности: осужден к семи годам лишения свободы зять Стрельцова — Виталий Кошенок, идет судебное следствие в отношении двоюродного брата — Арсения Антонецкого, которому грозит до десяти лет лишения свободы за махинации с землей. Под следствием за вымогательство находится жена Стрельцова — Светлана, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы, есть претензии следователей и к гражданской жене Стрельцова — Елене Левдик, владельцу ООО «Маяк», поскольку эта фирма участвовала в преступных схемах Стрельцова. Возбуждено уголовное дело за угрозу свидетелям в отношении сестры Стрельцова — Эльвиры Кошенок.

Есть вопросы следствия еще к одному лицу — Андрею Солодовникову. В отношении него подано сразу несколько заявлений о возбуждении уголовных дел. Потерпевшие ссылаются на оказываемое давление на свидетелей и иные противоправные действия. Поскольку указанное лицо ранее было осуждено за совершение преступлений, подозрения не беспочвенны.

Четыре года условно получил Дмитрий Тищаев. Он полностью признал свою вину и изобличил Стрельцова. Признал свою вину другой «помощник» Стрельцова — Сергей Криштопа, уголовное дело которого также рассматривает Кущевский районный суд. Активно сотрудничают со следствием бывший директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Георгий Копыт и юрист Андрей Карпенко, которые дали признательные показания и раскрыли преступные схемы Стрельцова по хищению денежных средств у крупного ростовского предпринимателя Алексея Лагошина, Бориса Гурдисова и других лиц.

Привлекается заочно Стрельцов и за преступления прошлых лет, сейчас ростовские следователи МВД и центрального аппарата СК РФ расследуют несколько уголовных дел, по которым проходят Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя, ее брат Иван Стришний. Им вменяется вымогательство в 2008—2010 годах у кущевских предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Николая Гордика, Александра Исюка. Признательные показания о роли этих лиц в вымогательстве дал один из боевиков банды Цапка — Владимир Алексеев, отбывающий пожизненное наказание.

Новый поворот наметился в раскрытии убийства в 2002 году главы кущевской администрации Бориса Москвича: следователи получили данные о предполагаемых заказчиках этого убийства. В зоне внимания следствия известные лица Кущевского района, незаконно завладевшие в начале двухтысячных землями совхоза «Степнянский» вместе с семьями Цапков и Цеповязов. Если сведения подтвердятся, то в ближайшее время могут быть предъявлены новые обвинения. Не исключено, что депутатские кресла придется сменить на СИЗО.

Мы будем следить за ходом расследования уголовных дел в отношении всех членов банды и надеемся, что права кущевских предпринимателей, которые незаконно лишились своих активов, будут восстановлены, справедливость восторжествует и все виновные будут привлечены к ответственности. Отдельное журналистское расследование будет посвящено убийству Бориса Москвича.