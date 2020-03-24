Евродепутат от Латвии выступила против фильма о латышских легионерах СС

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24 марта 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Евродепутат Татьяна Жданок, фото: соцсети

Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок передала в Службу государственной безопасности письмо, в котором просит начать уголовный процесс и проверить, не нарушил ли создатель фильма о латышских легионерах статью 74.1 Уголовного закона.

Автором фильма и его «идейным вдохновителем» является депутат от Нацблока Райвис Дзинтарс. Данная картина «Латышский легион. Возрождение справедливости» был показан 16 марта. В этот день должно было состояться шествие легионеров к памятнику Свободы, но из-за ЧП в Латвии его отменили. Г-н Дзинтарс решил «восполнить» пробел – состоялась премьера.

Евродепутат Татьяна Жданок, после выхода фильма, подала заявление в Службу государственной безопасности. Почему?

На 30-й минуте фильма показаны кадры кинохроники, где латышские легионеры тепло общаются с нацистом, в котором можно узнать обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна.

Историческая справка.

Фридрих Еккельн с ноября 1941 года был высшим руководителем СС и полиции в Риге. Он руководил массовыми казнями на оккупированной Германией территориях, в том числе и убийствами мирных жителей Рижского гетто. Он лично присутствовал на уничтожении евреев и лично контролировал убийство 25 000 человек. Фридрих Еккельн сам признался во время допроса 14 декабря 1945 года. Изверг был повешен в Риге. На площади Победы в 1946 году.

Интересно, что в данном фильме г-на Дзинтарса нет ни слова о вышеупомянутом факте зверства фашиста, а есть только позитивный настрой тех, кто с ним общается.

Татьяна Аркадьевна Жданок, подписывая лично письмо отметила, что она является правнучкой узников Рижского гетто.

Допустимы ли такие фильмы в цивилизованном мире?

Инна Дьери, участник Сообщества родителей: «Неискушенному молодому зрителю может показаться, что фильм этот просто про старых людей, которые делятся пережитым. Но! Использованная музыка и легионерские песни порождают эмоциональный настрой, призванный закрепить симпатию ко всему, что связано с латышским легионом. А значит, что вирус национализма и родственный ему вирус неонацизма, который опасней коронавируса, по-прежнему может распространиться в нашем обществе. Вранье первое – от «независимого историка» Шноре. Он утверждает, что когда Ваффен –СС был объявлен преступной организацией, латышские легионеры не были туда включены, так как они сражались на поле боя и к ним не относятся преступления нацистов. На самом деле, решением Международного трибунала в Нюрнберге Ваффен – СС обхявлен преступной организацией, как и ее члены, вступившие туда добровольно. Второе. Латышский легион – это не только латышские мальчики, которых в конце войны немцы заставили воевать с Красной Армией. В состав легиона были включены различные части и подразделения, в том числе занимавшиеся убийством мирного населения, уничтожением евреев. Например, в легион влелись члены латышских полицейских батальонов, которые принимали участие в операции «Зимнее волшебство» на территории Белоруссии, России, в результате которой было убито и сожжено заживо более 10 тысяч мирных жителей. Латышские полицейские батальоны сожгли тогда 107 деревень и 6 хуторов. Третья ложь заключается в том, что легионеры сражались за свое государство. Не предусматривал рейх никаких государств на своей территории. Гиммлер расово полноценными признавал только 30 % латышей. Если бы победил германский нацизм, никакого «государства Латвия» не было и в помине. Если нет прививки от инфекции – риск заразиться очень велик. А задача родителей – не только уберечь детей от промывания мозгов, но и привить им любовь к людям и к Латвии, не позволять «дзинтарсам» и «шнорам» извращать чувство патриотизма к своей стране».

Есть и другое мнение. Оппонент остался инкогнито.

«Тема очень болезненная. Я понимаю так: нужно разбирать поступки каждого человек. Виновен – неси наказание. Как мы можем сейчас определить вину полную Еккельна? Он добровольно признался или под пытками? Я не очень верю в документы советского времени. Я никого не оправдываю. Не оправдываю зверства. Но стоит разобраться. Самое важное сейчас в том, что латышам неприятно, когда их всех повально называют фашистами. Сложился такой отвратительный «образ». Но это же не так! Почему никто из СМИ не рассказывает о тех латышах, которые сопротивлялись нацистам? Следует говорить!»

Да, говорить следует о многом! Действительно, а почему не снимут фильм о других латышах? Например, рабочие отряды, которые в 1941 году оказали сопротивление гитлеровцам! О 201-й Латышской стрелковой дивизии, которая позже стала 43-я гвардейская!

Почему на это у государства нет денег? Может быть, тогда и Латвию будут ассоциировать не с легионерами СС, а как страну, которая боролась с фашизмом и получила свою независимость потом и кровью…