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Застрявшие в аэропортах Москвы гастарбайтеры голодают и спят на полу

, 16:51 [ «Аргументы Недели», ]

Застрявшие в аэропортах Москвы гастарбайтеры голодают и спят на полу
Гастарбайтеры в аэропортах Москвы

Московский ресторатор Алексей Ходорковский призвал своих коллег накормить мигрантов, оказавшихся в изоляции в аэропортах. Накануне он лично организовал доставку двухсот порций еды в столичный аэропорт Внуково.

Свой призыв к коллегам Алексей Ходорковский опубликовал на личной страничке в фейсбуке.

«Сейчас у всех у нас нет гостей, зато есть кухни и продукты и персонал, который скучает без работы. Давайте покажем, что эпидемия не коснулась нас в худшем ее смысле, не превратила нас в дикарей. Всю эту неделю в аэропорту Внуково живут сотни мигрантов, ожидающих, когда их страны соизволят прислать за ними борты. А пока, они спят в душном холодном терминале на полу и питаются тем, что им собирают правозащитники и их консульства», - говорится в сообщении.

 

По информации правозащитной организации «Тонг джахони», в аэропортах Москвы сохраняется тяжелая обстановка. Общее количество граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизстана, не имеющих возможности улететь на родину, составляет около 650 человек.

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