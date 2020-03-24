Прогноз: число инфицированных в Латвии продолжает увеличиваться

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24 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что за прошедшие сутки медики проверили на коронавирус 692 человек и 17 анализов оказались положительными. На сегодняшний день в Латвии 197 человек оказались больные. Можно ли прогнозировать, что случаи заболевания в Латвии продолжат расти? Комментарии специально для «Аргументов Недели» вице-президента общества врачей Латвии Мариса Плявиньша.

«Говорить о долгосрочном прогнозе не совсем верно. На сегодняшний день во многих странах Европы растет количество заболеваний Covid – 19. И в Латвии схожая ситуация. Разумеется, начаты профилактические меры, которые продолжатся и далее. Главное – источник заражения. Нет секрета, что первые пациенты приехали из-за рубежа. А новые пациенты уже заражаются в Латвии от контакта с инфицированным человеком. На сегодня в Латвии пока нет серьезных случаев. Надо отдать должное, что люди у нас в стране сознательные и следуют указаниям врачей. Большинство людей. Я считаю, что следует начать более активное тестирование. Нужно, чтобы у людей выработался коллективный иммунитет. Пока его нет. Пока число пациентов будет увеличиваться. Сколько продлится ЧС в Латвии? Сложно об этом говорить. Тут не могу дать прогноз».