Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

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24 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

Pixabay

Дмитрий Гаркави рассказал телеграм-каналу «Подъём», что визит президента стал для него неожиданностью.

Президент России Владимир Путин во вторник лично прибыл в Коммунарку, чтобы осмотреть больницу, в которой лечат россиян от коронавируса. Один из пациентов больницы Дмитрий Гаркави рассказал изданию «Подъём», как это было.

«Для меня, как и для всех, я думаю, это было неожиданностью. Медбратья минуты за две сказали: «Сейчас придёт Владимир Владимирович». Они зашли: Денис Николаевич (главврач), Владимир Владимирович и ещё, наверное, два человека (скорее всего, замы главврача), ФСОшников не было. Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15. Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, всё ли в порядке с медицинским обеспечением здесь. Экипирован был, как все здесь, только цвет комбинезона другой — жёлтый. Я не думаю, что он дальше по всем палатам пошёл. Но он в полном обмундировании, поэтому безопасно», – поделился впечатлениями Гаркави.

Он также отметил, что чувствует себя отлично. Первые два анализа на коронавирус у него отрицательные.

Перед посещением больницы президент провёл совещание в Ново-Огарево, на котором обсуждались меры по борьбе с новым вирусом. В нем также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.