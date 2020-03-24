Поправки в Конституцию помогут популяризировать культуру

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24 марта 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Так считает известный челябинский музыкант Адик Абдурахманов.

«Коллеги предложили внести в Конституцию пункт о том, российская культура – уникальное наследие нашего многонационального народа поддерживается и охраняется государством. Считаю эту инициативу важной и своевременной. В нашей стране создано богатейшее культурное наследие. Полагаю, что поправки, предложенные в Основной Закон страны, имеют большое значение для его сохранения и будут способствовать популяризации нашей культуры как в России, так и в других странах», – прокомментировал артист свою позицию корреспонденту «Вечернего Челябинска».

Адик Абурахманов также подчеркнул, что государство стало больше уделять внимания развитию культуры, в частности, он упомянул национальный проект «Культура». Если говорить о Челябинской области, то в прошлом году здесь был создан симфонический оркестр, художественным руководителем и режиссером которого стал Адик Абдурахманов. Напомним, инициативу по созданию оркестра поддержал губернатор Алексей Текслер.

Артист также считает важными поправки, касающиеся защиты культурной самобытности всех народов и этнических общностей России. «Всем народам гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Это имеет особое значение и для нашей многонациональной Челябинской области», – сказал Адик Абдурахманов.