В Сергиевом Посаде вендинговый автомат продает «антикоронавирусные наборы»

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24 марта 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Hamster - хомяк (англ.). Фото: Pixabay.com

В одном из вендинговых автоматов Сергиева Посада Московской области появились «антикоронавирусные наборы» с гречкой и туалетной бумагой.

Помимо гречки и туалетной бумаги, сметаемых с полок магазинов паникующими гражданами, в набор входит антибактериальное мыло, медицинская маска и головка чеснока. Находится этот вендинговый автомат возле здания городской администрации Сергиева Посада. Цена этого «набора выживальщика» - 200 рублей.

Фото: группа Вконтакте Сергиев Посад Life

Владельцы автомата хотели было добавить табличку «Набор для апокалипсиса», но не рискнули из-за возможных обвинений в провоцировании паники и желании нажиться на ситуации. «Мы эти наборы загрузили для прикола. Ячейки с этими наборами исключены из продажи», - пояснил представитель компании-производителя вендинговых автоматов. Позже в соцсетях появилась информация, что наборы все же продаются. Правда, осталось неясно, зачем в наборе чеснок – в борьбе против коронавируса он бесполезен. Да и одна медицинская маска тоже не сильно поможет защититься от вируса. Впрочем, в соцсетях шутку оценили те, кто еще способен смеяться над мемами про гречку и туалетную бумагу.