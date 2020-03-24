Валидол в Москве подорожал в два раза

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24 марта 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Средняя стоимость валидола (10 таблеток по 60 мг) в столице за год увеличилась в два раза. Если в феврале 2019 года продукт можно было приобрести за 20 рублей, то в аналогичном периоде 2020 года цена выросла до 39 рублей.

Между тем средняя стоимость препарата в России за год увеличилась на 28% и составила 34 рубля. В Оренбургской области цена на товар и вовсе подскочила в три раза — с 13 до 37 рублей.

Между тем средняя стоимость препарата в России за год увеличилась на 28% и составила 34 рубля. В Оренбургской области цена на товар и вовсе подскочила в три раза — с 13 до 37 рублей.

Самый дорогой валидол продаётся в Ненецком автономном округе (50), Якутии (48), Новосибирской области (42) и Хабаровском крае (42). Наиболее дешёвый продукт в феврале предлагали продавцы в Магаданской области. Там его средняя стоимость составляла 13 рублей. Вместе с тем наиболее доступная цена на валидол отмечалась в Дагестане (23), Саратовской области (24) и Карелии (24).