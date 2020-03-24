Как обновленная Конституция поможет волонтерству

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24 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению южноуральских добровольцев, упоминание в Конституции некоммерческих и волонтерских организаций обозначит значимость их работы.

О своей позиции относительно поправок в основной закон страны рассказала агентству «Полит74» руководитель «Волонтеров победы» Екатерина Баймухаметова. Она подчеркнула, что впервые о заслугах волонтеров россияне узнали в 2018 году, который указом президента был объявлен Годом добровольца.

«Именно тогда был запущен массовый механизм, когда со всех фронтов активно развивать добровольчество и уделять этому большое внимание, оказывать поддержку, - отметила она. Внесение поправок в Конституцию – это шаг навстречу, это своего рода одобрение государством нашей работы. Таким способом власть хочет показать, что работа, которую мы выполняем, действительно важная и значимая, причем как для всей страны в целом, так и для каждого ее гражданина в частности».

Как сообщали «Аргументы недели», южноуральские эксперты уверены, что новые поправки в Конституции помогут развивать добровольчество. По мнению Евгении Зинуровой, руководителя регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта некоммерческие организации станут непосредственными участниками выработки государственной политики. Напомним, в России более 15 миллионов волонтеров.