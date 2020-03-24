Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Источник: жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Источник: жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр
маникюр, pixabay.com
Источник сообщил, что гражданку Белоруссии задержали в столичном маникюрном салоне за нарушение карантина. Женщина сообщила мастерам, что недавно вернулась из Италии и находилась на самоизоляции.
 
Сотрудники салона, узнав о том, что гражданка Белоруссии приехала из Италии, незамедлительно вызвали на место полицию.
 
Клиентка сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что после возвращения из-за границы 8 марта прошла медицинское обследование в аэропорту. Тогда у нее не выявили коронавирус. Полицейские вызвали в салон "скорую". Врачи осмотрели женщину и не зафиксировали у нее признаков заболевания.
ЕТ

Общество

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

ЦБ порекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов, а также ограничить выдачу наличных в ряде терминалов. Данные меры регулятор советует принять из-за распространения коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью