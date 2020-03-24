Представители Белгородской митрополии облетят территорию области с мощами святых для защиты от коронавируса

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24 марта 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

Представители Белгородской митрополии решили облететь территорию области на вертолёте вместе с чудотворными мощами. Такие меры они принимают для защиты региона от новой коронавирусной инфекции. Во время облёта владыка также будет совершать молебен.

Телеграм-канал "Подъем" сообщает, что вертолёт митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну предоставят частные лица. «Причём, они сами вышли на нас с такой просьбой. Это не представители власти и не чиновники. Это бизнесмены. Вылетаем в 13.00, полетим порядка 2,5 часов. Возьмут с собой ковчег с мощами священномученика Харлампия (ему молятся об избавлении от болезней и от внезапной смерти), также будут частицы мощей целителя Пантелеймона, святителей Иоасафа и Никодима и ещё ряда святых», – рассказал изданию представитель епархиального управления Фёдор Клюйко.

Клюйко также сообщил, что с этими людьми вылеты совершались и раньше. В 2013 году представители Белгородской митрополии летали с мощами святых покровителей животноводства из-за эпидемии африканской чумы свиней.