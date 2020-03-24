Глава Крыма рассказал о наиболее эффективном способе борьбы с коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник, 24 марта, рассказал о наиболее эффективном способе борьбы с коронавирусом нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.

Аксенов заявил, что единственная возможность победить коронавирус – всем закрыться дома на четыре недели и не встречаться с другими людьми. По словам главы Крыма, все беды в настоящий момент из-за того, что зараженные бывают в общественных местах и передают инфекцию.