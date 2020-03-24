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Глава Крыма рассказал о наиболее эффективном способе борьбы с коронавирусом

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма рассказал о наиболее эффективном способе борьбы с коронавирусом
глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник, 24 марта, рассказал о наиболее эффективном способе борьбы с коронавирусом нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.
 
Аксенов заявил, что единственная возможность победить коронавирус – всем закрыться дома на четыре недели и не встречаться с другими людьми. По словам главы Крыма, все беды в настоящий момент из-за того, что зараженные бывают в общественных местах и передают инфекцию.
 
Сергей Аксенов добавил, что КНР, как "страна диктатуры" быстро победит болезнь, а Европа "будет два года в режиме демократии" объяснять гражданам, как обстоят дела. 
ЕТ

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