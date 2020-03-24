Через фрукты, овощи и одежду заражение коронавирусом маловероятно

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24 марта 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы и Факты

Фото: Pixabay

Эксперты Роспотребнадзора успокоили россиян: если вы дотронулись до огурцов, яблок, ягод или хлеба на прилавке, ничего страшного не произойдет. По крайней мере, ни одного случая заражения коронавирусом через продукты питания зафиксировано не было.

Несмотря на то, что это новый вирус, в технологиях передачи он все же не должен отличаться от других респираторных. Сырые овощи и фрукты в плане коронавируса безопасны. А рыбу, курицу и другие виды мяса мы подвергаем термической обработке. Для полного спокойствия специалисты советуют мыть или хорошо протирать магазинную упаковку продуктов и только потом ставить еду в холодильник.

Также не стоит беспокоиться за одежду. Концентрация вируса на ткани, даже если он туда попал, очень маленькая. Поэтому стирать вещи можно в обычном режиме. Верхнюю одежду для профилактики рекомендуется проветривать на солнце.

Другое дело – наше руки! На них, как уже много раз было сказано, вирус живет хоть и недолго, но за это время мы можем дотронуться ими до лица. Так что, моем, моем и еще раз моем с мылом.

Опасность представляют металлические и пластиковые поверхности. Прежде всего это ручки аптек, магазинов, а также перила и поручни! В этом вопросе могут выручить одноразовые перчатки.

И все же основной путь заражения – от человека к человеку. Причем, необходим близкий контакт и, скорее всего, довольно длительный. Те, кто волнуются, что они идут мимо места, где когда-то гулял заболевший – эти переживания напрасны.