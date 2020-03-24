Депутат Госдумы поздравил с юбилеем челябинского фронтовика

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24 марта 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Почетный гражданин Челябинска, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Александр Леонидович Шаламов сегодня, 24 марта, отмечает 95-летний юбилей.

С днем рождения его поздравил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. «Вы принадлежите к легендарному поколению героев, которыми гордится наша страна. Через фронтовые дороги, тяжелейшие испытания послевоенного времени, через всю жизнь вы пронесли веру в идеалы патриотизма и верности долгу. Своим примером показали, как нужно достойно и честно жить», - сказал Анатолий Литовченко.

Как сообщает агентство Полит74, Александр Леонидович рассказал, что в 30-е годы от голода умерли его родители. Он попал в детдом, учился в ремесленном училище.

«Прошел всю Белоруссию, Польшу и закончил войну на реке Эльбе, где мы встретились с американцами. А потом нашу дивизию вернули, и День Победы мы отмечали в предместье Берлина, в Карлсхорсте, где Жуков подписывал акт о безоговорочной капитуляции. Сколько раз мог погибнуть, но остался жив. Хорошими людьми выросли дети и внуки. Вот это настоящее счастье!», - уверен юбиляр.

Александр Леонидович Шаламов на фронте был связистом-радистом, награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Берлина». После войны поступил на завод имени С. Орджоникидзе в Челябинске. На предприятии прошел путь от бригадира группы наладки до заместителя главного инженера завода. Ветеран принимает участие в общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи.