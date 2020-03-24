Рашид Исмаилов: «Огромные территории в России завалены промышленными отходами»

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24 марта 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели», Ирина Толмачева, Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы недели» ]

Рашид Исмаилов, фото: соцсети

Рашид Исмаилов рассказал «АН» о роли России в мировой экологической обстановке, про бизнес на экологии и необходимость формирования индивидуальной экосистемы.

Рашид Исмаилов возглавляет общероссийскую общественную организацию «Российское экологическое общество», является заместителем председателя общественного делового совета национального проекта «Экология» и членом рабочей группы по экологии Государственного Совета РФ. Он позиционирует себя как государственник, продвигая при этом интересы общества в сфере экологии.



Как государство поддерживает экологические инициативы?

Государство является застрельщиком. Национальный проект «Экология» включает в себя одиннадцать направлений, все, что сейчас связано с экологией. Это и мусор, и воздух, и вода, и лес. В каждом регионе есть свои региональные планы. Они содержат мероприятия, которые отражены на федеральном уровне. Это новый формат организации работы - проектное управление, когда ставятся задачи, сроки, ответственный, и важно, что вводится оценка эффективности. Например, по мусору к 2024 году мы должны утилизировать тридцать шесть процентов от всего объема образования твердо-коммунальных отходов. По воздуху в федеральном проекте «Чистый воздух» двенадцать городов – промышленных центров. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Чита, Череповец. К 2024 году вредные выбросы в атмосферу в этих городах должны снизиться на двадцать процентов. Это прописано в указе президента.

В столице России чистый воздух?

В Москве проблемы с воздухом тоже есть, но они связаны с транспортом. Девяносто процентов вредных выбросов в атмосферу в Москве – это автотранспорт.

Государство заинтересовано, а бизнес идет на встречу?

У бизнеса нет другого пути. Мы находимся в историческом периоде диктатуры природоохранного законодательства. Я сторонник этой диктатуры. Считаю, что экология должна быть превыше всего. Качество нашей жизни, наше здоровье, здоровье наших детей – это приоритет. Любой бизнес, любой проект, какой бы они ни был экономически привлекательный, важный, все равно должен, прежде всего, ориентироваться на минимизацию негативного воздействия на природу.

Предприниматели рады этому?

Они не рады, потому что экология – это деньги. Она дорого стоит. Но предприниматели осознают необходимость экологической ответственности бизнеса и его устойчивого развития. Плюс давление со стороны государства. Бизнес и инвесторы подписываются под требованиями государства в сфере экологии.

Какие самые серьезные проблемы в России и мире?

В России – это обращение с отходами, атмосферный воздух и питьевая вода. В мире есть большой перекос в климатическую составляющую. Во многом, это истерия обусловленная спекуляциями и отсутствием научно-обоснованных моделей и теорий. Климатическая повестка очень горячая, можно сказать, что она «переГрета». Грету «прокачивают» те, кто за ней стоит, помогают ей. Положительный момент только один – она затронула важные вопросы, о них стали говорить. Но ее позицию я не разделяю. Человек – существо социальное и созидательное. Мы должны думать, как решать вопросы, а не как стопорить и доводить до абсурда. Здравый смысл должен присутствовать. Нас эта истерия не касается. У нас свои, конечно, проблемы есть, но наша наука и власть ведут себя достаточно взвешенно. Мы и присоединились к Парижскому соглашению об изменении климата и у нас очень большой потенциал. Россия является донором всей планеты. Мы – экологические доноры. На нас смотрят свысока, облизываясь на наши природные богатства, на воду, на леса. Кстати, в ближайшее время обострится проблема с пресной водой во всем мире.

Какие еще стартапы могут быть необходимы в этой области? Что требует действительность?

Очень не хватает технологий по переработке отходов. Особенно промышленных отходов. Люди должны понимать, что из ста процентов образования отходов в России наш с вами мусор, который мы образуем дома – твердые коммунальные отходы, он занимаем два-три процента. Остальное – это промышленные отходы. Огромные территории у нас в стране завалены промышленными отходами. Не хватает технологий, чтобы их перерабатывать и вовлекать в хозяйственный оборот, создавать циклическую экономику. Это еще и дорого. Пока предприятию проще добыть ценное ископаемое, а отходы свалить. Кстати, пока экономическая модель позволяет им это делать. Никто их особо не стимулирует к тому, чтобы они занимались переработкой. У нас крайне низкие платежи за негативное воздействие. Предприятия, особенно крупный промышленный бизнес, рассуждают так: «Сколько надо заплатить за экологию? Заплатим. Не вопрос. Это три копейки». Суммы, которые платятся за ущерб экологии, это копейки, и поэтому все относятся к этому достаточно прохладно. Стимулирования нет. Но, с другой стороны, государственная политика должна быть сбалансирована, чтобы создать условия благоприятные для инвестиций, чтобы люди вкладывались, чтобы проекты развивались, чтобы рабочие места были. Без экономики никуда. Должен быть баланс. Должна быть золотая середина между экономикой и экологией. Потом необходимы технологии очистки воды. Новые материалы. Также мы должны доверять тому, что мы покупаем в магазинах. Мы должны быть уверены, что если мы это покупаем, путь даже дороже, что это экологически безопасно. Предприниматели и коммерсанты должны эту тему развивать – эко-продукты.

Вегетарианство и экология?

Вегетарианцы должны обратить внимание на те фрукты и овощи, которые они едят. И вегетарианцы могут сколько угодно себя считать ответственными за свое здоровье и экологию, но вместе с тем потреблять пищу, которая отравлена. Задача вегетарианского сообщества требовать у производителей, чтобы они были ответственны в производстве фруктов и овощей.

Жизнь станет лучше?

Качество жизни улучшится. Качество воды, воздуха станет высоким. Решим проблему с отходами и токсичностью. Зеленые технологии все заменят. Экологизация затронет все, и мы придем к тому, что экологичность будет нормой. Не нужно будет бегать за предприятиями. Не будет нефтяных разливов и разбросанных отходов, потому что это все станет ценным сырьем для переработки. Это будут деньги!

Что должен сделать каждый?

Активно вовлекаться, быть экологичным в потреблении и выстраивать свою экосистему. Что это значит? Например, идете в магазин – не берете полиэтиленовые пакеты, а сумочки или авоськи. Каждый наш маленький шаг в результате в совокупности создает значительный эффект. Мы сами свою экосистему должны формировать так, чтобы она нас напитывала и созидала.